AMLO envía nueva terna para designar a ministra de la SCJN: Saca a Estela Ríos

Ciudad de México.- El pasado miércoles 29 de noviembre del 2023, el Senado de la República rechazó la terna propuesta por el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para designar a la ministra que sustituirá a Arturo Zaldivar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Dos días después, el presidente de México informó que envió una nueva propuesta con un sólo cambio: retiró a María Estela Ríos y agregó a la abogada Eréndira Cruzvillegas.

En la conferencia presidencial 'mañanera' de hoy, viernes 1 de diciembre del 2023, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano informó que ya envió la nueva terna para que el Senado designe a la nueva ministra de la Suprema Corte. El presidente optó por mantener a dos funcionarias de su primera propuesta: Lenia Batres Guadarrama y a Bertha María Alcalde Luján.

Eréndira Cruzvillegas se incluye en la terna de AMLO. Foto: Gobierno de México

El único cambio fue de Estela Ríos, consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, quien quedó fuera para dar lugar a Eréndira Cruzvillegas, quien es licenciada en Derecho y Licenciada en Ciencias de la Comunicación; además de maestra en Ciencias de la Educación; con estudios de maestría en Comunicación Política.

Ya envié la terna para ministra de la SCJN, entonces va Eréndira Cruzvillegas Fuentes, que actualmente es jefa de Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura, es una abogada integra, honesta. Y vuelve Lenia Batres Guadarrama y vuelve Bertha María Alcalde Luján, las tres", dijo el presidente AMLO ante la prensa.

A ver que resuelven en el Senado, espero que ahora sí se obtengan las dos terceras partes, la mayoría calificada para que se tenga una nueva ministra", agregó.

En esta misma intervención, el mandatario tabasqueño resaltó que cada vez hay más mujeres presentes en la Suprema Corte: "Es muy importante que de alguna u otra forma ya se va a resolver y de 11 ministros, cinco mujeres, nunca se había visto eso, yo estoy seguro que quien me va a sustituir va a promover más mujeres para la Corte y van a llegar a ser mayoría", declaró López Obrador.

Finalmente, AMLO rechazó involucrarse en los votos del Senado, esto debido a que la ocasión pasada, miembros del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no estuvieron presentes y no se logró la mayoría calificada: "No me meto a hacer gestiones ahí, yo no tengo esa costumbre. Yo envío una terna y no le hablo a nadie, porque sino caemos en lo de antes. ¿Cómo era antes? Se enviaba una terna y decía 'ahí va', pro quiero que quede esta persona y todo era pura simulación, puro atole con el dedo".

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'mañanera'