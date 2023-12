Al presidente AMLO le estorban los organismos autónomos: Busca desaparecer a tres

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Que al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no le gustan la división de poderes ni los organismos autónomos es de sobra conocido, pero de eso a intentar acabar con ellos, o al menos mancillarlos. No le importa si se trata de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a la cual desea subyugar a sus deseos y, al no lograrlo plenamente, insista en hacer una profunda reforma al Poder Judicial para, por ejemplo, hacer que los ministros sean elegidos mediante el voto popular.

Tampoco le interesa si los organismos autónomos tratan temas tan complejos y relevantes como la rendición de cuentas, la competencia económica o la regulación de la industria energética. Tal vez por ello es que prepara un último golpe. Ayer avisó que enviaría una iniciativa para desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), Instituto Nacional de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Esto lo hace, pese a que sabe que no cuenta con la mayoría calificada en el Legislativo, lo que supondría una derrota en las votaciones, así como que la Suprema Corte seguramente declararía anticonstitucional esta reforma. Pero le sirve para, nuevamente, dividir las opiniones e impulsar la polarización entre buenos y malos: “si no la aprueban, lo que quiero es que quede constancia de que eso está mal y no quiero ser cómplice”, dijo en su conferencia matutina.

Tenemos que hacer una reforma administrativa y tienen que desaparecer todos esos organismos supuestamente autónomos y es supuestamente autónomos porque no le sirven al pueblo, están al servicio de las minorías (…) que el instituto de la Transparencia, que el Instituto de Comunicaciones, que el Instituto de la Competencia, que la CRE, que no sé cuánto”, señaló.

Básicamente, López Obrador volvió al viejo discurso de sus tiempos de candidato derrotado cuando mandó al diablo a las instituciones. “Y hay muchos organismos onerosos que no sirven para nada, son gastos superfluos”, aseguró sin ofrecer pruebas o ejemplos contundentes de ello.

Preocupante

Para los expertos y analistas, la posición presidencial no es más que otro ejemplo de su pretensión de acumular poder e ir en contra de aquello que le desnuda o revela los aspectos en donde su gobierno falla.

Solo a un gobierno infestado de corrupción le estorban el INAI y el IFT. Y solo un presidente corrupto que ya no encuentra cómo entregar más recursos a los generales, su prole y sus amigos, necesita estos distractores mientras el país se cae a pedazos”, dijo el analista Alfredo Lecona.

Cabe señalar que López Obrador tiene un interés particular por desarticular al INAI, garante de la transparencia, tan es así que tanto él como Morena, su partido, han bloqueado la designación de consejeros hasta el límite, pues mañana es el último día para hacerlo. La transparencia no es un bien de este gobierno pues, por ejemplo, 71% de sus bases de datos, las cuales son públicas, no están actualizadas, dado el desinterés por rendir cuentas y transparentar todos los procesos y decisiones gubernamentales.

Hay que reconocer que las instituciones pueden ser criticadas, pero no seamos ingenuos, el presidente quiere desaparecerlas porque le incomoda el uso que los ciudadanos le damos y que luego revela aspectos que no le agrada que se conozcan”, explicó la analista Carla Escoffié.

Historial

En el historial de afrentas en contra de los organismos autónomos, el presidente ha ido año con año recortándoles su presupuesto. Con excepción del Banco de México, el resto ha visto caer sus ingresos entre el 14% y 30% en cinco años. De acuerdo con el abogado Miguel Alfonso Meza, la estrategia del presidente ha sido la de, poco a poco, disminuir el poder y la potencia de los organismos, atacándolos desde varios frentes con constancia.

Los ataques han sido constantes y duraderos; la estrategia es desgastar poco a poco, la imagen, los recursos, la paciencia y dejar esa idea de que no funcionan o son onerosos, o que están en manos de una elite, claramente sin pruebas”, explica.

Fuente: Tribuna