AMLO enviará iniciativa para reformar el Poder Judicial: "Está podrido, no veo otra opción"

Ciudad de México.- El ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador volvió a sostener que impulsará una iniciativa de reforma para el Poder Judicial, y que los funcionarios de dicha institución sean elegidos por la ciudadanía, pues acusó a los magistrados, jueces y ministros de que no actúan con integridad "con honrosas excepciones". Si esto llega a concretarse, sería una de sus primeras acciones al inicio de 2024 y último año de su gobierno.

En su conferencia matutina de este 14 de diciembre, el presidente consideró, como ha dicho en reiteradas ocasiones, que el Poder Judicial es un organismo que "está podrido" e hizo un llamado para que se promueva una propuesta de iniciativa, sin embargo dicho documento no lo ha presentado en la Cámara de Diputados ni tampoco en el Senado. Aseguró además que no ve otra forma de "limpiar" a la institución.

Este Poder Judicial está conformado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial. La idea del presidente de México sería reformar la Constitución para que el pueblo, en dado caso de aprobarse, elija a los representantes al igual que como se vota por los gobernadores, senadores y al propio mandatario de la nación.

“Ya sabemos que el Poder Judicial no actúa con integridad y eso ya es de dominio público, también con honrosas excepciones, para no generalizar, pero el Poder Judicial está podrido. Y ojalá ayudaran todos ustedes a que se avance en el propósito de reformar el Poder Judicial y que se impulse la propuesta, porque yo no veo otra opción para limpiar al Poder Judicial más que la de aplicar el método democrático; que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados y a los ministros", aseveró.