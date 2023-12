AMLO promete elegir a la nueva ministra de la SCJN este jueves: "No es para comer ansias"

Ciudad de México.- Luego de que el pasado miércoles, el Senado de la República rechazara por segunda ocasión la terna del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para designar a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), este jueves el mandatario tabasqueño elegirá a la sustituta de Arturo Zaldívar. No obstante, puntualizó que será a lo largo del día cuando presente la noticia, pues tiene que analizar bien a las opciones.

En la conferencia presidencial 'mañanera' de hoy, jueves 14 de diciembre, AMLO fue cuestionado sobre la omisión del Senado para elegir a la ministra de la SCJN, lo que ahora permite que el jefe del Ejecutivo Federal mexicano haga el nombramiento de quien entrará tras la renuncia de Arturo Zaldívar. Antes de responder, el tabasqueño recordó que se está en un momento histórico, en el que el presidente ya no es la autoridad máxima.

Se están dando estas cosas que antes no sucedían, estamos en el terreno de lo inédito porque hay libertades, hay democracia; antes solo existía un poder el Ejecutivo, era el poder de los poderes, el Legislativo y el Judicial eran como apéndices, pero esto no es nuevo. Ya ahora no, ahora hay un auténtico estado de derecho, no hay un estado de chueco y hay libertades", mencionó el tabasqueño en Palacio Nacional.