AMLO revela por qué eligió a Lenia Batres como ministra de la SCJN: Bertha Alcalde declinó

Campeche, Campeche.- En la conferencia presidencial 'mañanera' de este viernes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que eligió a Lenia Batres Guadarrama como la nueva primera ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debido a que su competencia, Bertha María Alcalde Luján, declinó del cargo, ya que había obtenido menos votos en la segunda vuelta del Senado de la República.

Como informó oportunamente TRIBUNA, Lenia Batres, quien es la hermana del jefe de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Martí Batres, fue elegida por el presidente de México como la ministra que ocupará el lugar de Arturo Zaldívar en la SCJN. Por primera vez, el jefe del Ejecutivo Federal tuvo esta asignación, y reveló que fue muy sencillo elegir, ya que una de las propuestas, Bertha Alcalde, hermana de la secretaria de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde, declinó.

Bertha María Alcalde Luján declinó a ser ministra de la SCJN. Foto: Internet

En su intervención, López Obrador reveló que ayer, jueves 14 de diciembre, pidió una reunión con Lenia y Bertha para hablar sobre quién sería la nueva ministra; sin embargo, fue una reunión corta, ya que la hermana de la titular de Segob declinó del cargo. AMLO apuntó que las cuatro candidatas que conformaron las dos ternas que envió al Senado son mujeres honorables.

Entonces reuní a Bertha Alcalde y Lenia, que nos sacaron ayer, y les dije 'pues qué vamos a hacer, ayúdenme', y para que vean, lo importante de las convicciones, y eso es una lección para todos: No hay que tener tanto apego, ni al poder ni al dinero, y se lucha por ideales, se lucha por principios y la felicidad no es acumular bienes materiales, riquezas, títulos, fama, la felicidad es estar bien con uno mismo", agregó.

Luego de informar que Bertha Alcalde renunció a la posibilidad de ser ministra de la SCJN, el presidente de México dijo que quiso abrazarla, aunque no lo hizo, pero que para él es un ejemplo de los ideales del Gobierno de la Cuarta Transformación (4T). López Obrador apuntó que la hermana de la secretaria de Gobernación ayudará en otros proyectos, mas no dio detalles sobre cuáles. En tanto Lenia Batres ya dio protesta como nueva ministra.

Le dije a las dos ayúdenme, cómo le hacemos, estamos hablando de 15 años asegurados de trabajo, claro yo espero que les vamos a ganar y que vamos a bajar los sueldos, pero son 15 años. Y ahí están las dos, a ver quien habla primero, les dije y Bertha me dijo 'presidente yo gané la primera votación, pero después Lenia ganó las últimas dos, sacó más votos que yo, y yo no tengo ningún problema, yo puedo ayudar en otra tarea'. No lo hice pero tenía ganas de pararme a abrazarla, o sea, un acto de dignidad, de principios excepcional, extraordinario", narró el tabasqueño.