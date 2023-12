Xóchitl Gálvez niega orden de aprehensión contra Ricardo Anaya: “Este gobierno tiene el poder”

Ciudad de México.- Ricardo Anaya representó una fuerte oposición para Andrés Manuel López Obrador, cuando ambos estaban compitiendo por convertirse en el presidente de la República Mexicana del periodo del 2018 al 2024. Luego de ello el excandidato del Partido Acción Nacional (PAN) decidió irse a Estados Unidos debido a que comenzó una investigación en su contra, pero las cosas dieron un giro inesperado en días recientes.

Como algunos recordarán, el pasado fin de semana, el partido de Xóchitl Gálvez dio a conocer la lista de los políticos que podrían ocupar un lugar en el Senado de la República, entre los que se menciona a Marko Cortés y Lilly Téllez; sin embargo, la gran sorpresa fue Ricardo Anaya, algo que probablemente nadie esperaba. Es ante esta situación, que la precandidata de Frente Amplio por México prefirió no entrar en polémica y reveló que ella no influyó para que el actor político apareciera en la lista de los plurinominales.

Y es que, como se mencionó al comienzo de esta nota, la presencia de Anaya en la listas podría resultar un tanto polémica porque existe una orden de investigación en su contra, cosa que la propia Xóchitl mencionó, advirtiendo que, en realidad, jamás se dijo que Ricardo iría a la cárcel; también señaló que espera que pronto se resuelva la situación jurídica del excandidato presidencial: “La verdad de las cosas es que nunca ha habido una orden de aprehensión contra Anaya, hubo una investigación y hasta ahí”, indicó Gálvez.

“Este Gobierno obviamente tiene el poder y, hasta donde me quedé había una orden de presentación y ya nunca hubo algún otro tipo de investigación adicional. Entonces no soy quien pueda decir en qué situación jurídica está él.”

Después de dichas declaraciones, Xóchitl mencionó que, si Ricardo Anaya apareció en la lista, es debido a que fue una decisión tomada por su partido (el PAN) y no por algo que ella haya dictado: “La decisión la tomó el PAN y yo espero que se resuelva su situación jurídica plenamente”, sentenció la precandidata a la presidencia de México. Tras ello, la actriz política se enfocó en los hechos ocurridos en la exhacienda de Salvatierra, en Guanajuato, donde 12 jóvenes perdieron la vida.

“Hoy (domingo) amanecimos con una masacre a jóvenes… ¡Ya basta! No hay que acostumbrarse a esta violencia. Eso no es lo que quiero para los jóvenes, quiero esperanza y alegría, que puedan salir a la calle. No me va a temblar la mano para atacar a la delincuencia.”