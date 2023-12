Samuel García renuncia a su precandidatura presidencial y reasume como Gobernador de Nuevo León

Comparta este artículo

Nuevo León, México. - En medio de un escenario caótico en Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, quien reasumió el cargo como Gobernador de Nuevo León la madrugada del sábado 2 de diciembre, sorprendió al anunciar su renuncia a la precandidatura presidencial por el partido Movimiento Ciudadano.

El mandatario, que había obtenido una licencia para participar en el proceso electoral 2023-2024, comunicó su decisión a través de un acuerdo oficial emitido más tarde. García Sepúlveda afirmó: "He reasumido funciones como Gobernador Constitucional del Estado, y siendo un derecho constitucional, no haré efectivo el uso de la Licencia para participar en el proceso electoral 2023-2024, ya que he decidido no participar en la contienda electoral para Presidente de la República".

La medida, según García, está fundamentada en cuestiones de interés social y orden público. Sin embargo, no se refirió directamente a la ratificación de Luis Enrique Orozco como gobernador interino por parte del Congreso de Nuevo León el viernes 1 de diciembre.

En respuesta, el Congreso de Nuevo León emitió un comunicado aclaratorio, afirmando que la licencia de separación del cargo de Samuel García sigue vigente y que cualquier decisión de permanecer en el cargo sería responsabilidad del propio gobernador. Mauro Guerra, presidente de la mesa directiva del Congreso, explicó que la suspensión que buscaba dejar sin efecto la licencia de García quedó sin validez con la asunción de Luis Enrique Orozco como gobernador interino.

En el primer día de funciones de Orozco como gobernador interino, se reportaron situaciones inusuales. Al intentar llevar a cabo el pase de lista en un campo de Fuerza Civil a las 7:00 horas, ningún elemento de seguridad respondió. Más tarde, al dirigirse al Palacio de Gobierno para una reunión con secretarios del gabinete, encontró el lugar cerrado y sin la presencia de funcionarios.

El anuncio de la renuncia a la precandidatura presidencial de Samuel García agrega un nuevo giro a la compleja situación política en Nuevo León, dejando preguntas sobre el futuro político del estado y el impacto en las dinámicas electorales a nivel nacional.

