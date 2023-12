Conoce la Ley Mango, la iniciativa que defiende a los hombres denunciados por acoso y abuso

Comparta este artículo

Estado de México.- Tras el surgimiento de #MeToo y otras iniciativas similares como El Tendedero, muchas mujeres decidieron denunciar a agresores y abusadores que antes solían quedar impunes, esto afectó a varios hombres con posiciones de poder, ya sea de la música o el cine. Algunos casos no se quedaron en las redes sociales, sino que llegaron a juzgados, por otro lado, hay denuncias que no tienen pruebas suficientes para ser válidas.

Es en este contexto que el productor Luis de Llano, ha decidido impulsar estas últimas semanas una ley llamada "Ley Magno", misma que busca proteger a los hombres que han sufrido denuncias sin fundamento alguno. La iniciativa fue tal, que el artista la propuso en el Senado de la República. El propósito esencial de dicha ley es establecer juicios más justos y legales, anteponiendo la evidencia por encima del escrutinio mediático.

El producto aseguró que ha sido víctima de ataques ligados a su "éxito, posición, prestigio e imagen”, refiriéndose a Sasha Sokol, a pesar de que no la mencionara en su discurso. “Yo he sido parte de esta estadística de aquellos que por el simple hecho de tener éxito, posición, prestigio e imagen me han atacado con las más infames injurias y actos lacerantes", dijo. La ex Timbiriche lo demandó por daño moral, acusándolo de violentar su integridad física y dignidad durante su relación cuando ella solo tenía 14 años

Cabe destacar que Luis del Llano era productor de dicha banda juvenil “Fue ilícita y asimétrica por la diferencia de edad y el rol jerárquico que ejerció”, declaró entonces la víctima. En septiembre del año en curso, fue Sokol quien ganó el juicio, es por ello que, desde entonces, De Llano busca impugnar la decisión judicial, además señaló que enfrenta una campaña con intereses "oscuros y perversos".

En otras palabras, con la Ley Magno ya no se permitiría que se hagan acusaciones de acoso y abuso sexual sin contar con las suficientes pruebas. A dicha iniciativa se le ha simado Jorge ‘Coco’ Levy, y al igual que el anterior, la actriz Dana Ponce lo acusó de acoso, no obstante la artista desistió después de llegar a un acuerdo económico con su presunto agresor.

En el momento en que se hace una acusación... en la primera mención de la acusación que se hace contra los hombres de este país, somos culpables. Los medios, las redes sociales exponen sin que haya más que acusación, sin que haya más que un rumor, que una presunción”, dijo Levy.

