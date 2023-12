AMLO buscará reformas para mantener seguridad social a periodistas y Pensiones Bienestar

Ciudad de México.- En la conferencia presidencial 'mañanera' de hoy, jueves 21 de diciembre del 2023, el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre si seguirá el programa de Seguridad Social para periodistas independientes, el cual fue impulsado por su Administración. El jefe del ejecutivo Federal mexicano apuntó que, posiblemente, busque un decreto para que sea complicado "quitarlo".

Ante la prensa en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, Andrés Manuel dijo que, si bien no puede garantizar que la seguridad social para periodistas se mantenga, va a buscar un decreto en los próximos días con la ayuda de su vocero, Jesús Ramírez Cuevas. En esta misma intervención apuntó que ya existen diversos programas que beneficial al pueblo de México, así como leyes firmes que impiden que estos apoyos se eliminen.

Acerca de si van a seguir estos programas de apoyo a periodistas que no tienen seguridad social, yo creo que sí, a lo mejor buscamos algo para que haga como un decreto, para que les cueste trabajo, si es que intentan darle marcha atrás, eso con Jesús lo podemos ver. Pero no creo eh, ya hay muchas cosas que no van a poder quitar", expresó el presidente de México en su rueda de prensa.