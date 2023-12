INE cierra la puerta a Eduardo Verástegui para las elecciones del 2024 y él lanza amenaza

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunos meses, el exintegrante del grupo Kairo, Eduardo Verástegui anunció que competiría por la presidencia de México en las elecciones del 2024, aunque a diferencia de candidatas como Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez, él no portaría la bandera de ningún partido, ya que, se presentaría como candidato independiente. Esto causó gran revuelo entre los seguidores de la política mexicana, puesto no consideran al exartista como un digno contendiente, hecho que hicieron saber a través de varias tendencias en X (red social antes conocida como Twitter).

El pasado jueves, 21 de diciembre, varios medios de comunicación anunciaron que el Consejos General del Instituto Nacional Electoral (INE) le cerró la puerta al productor de Sound of freedom al no permitirle ampliar su plazo para la recolección de firmas que le permitirían tener acceso al registro de elecciones presidenciales del 2024. De acuerdo con algunos informes, la sesión extraordinaria determinó que 7 consejeros se negaron a autorizar la petición de la extensión del plazo, mientras que cuatro votaron a favor.

Parece ser que esta situación provocó la furia del aspirante a candidato, quien durante la media noche de este sábado, 23 de diciembre, externo su descontento a través de su cuenta de X, donde se limitó a mandar un certero mensaje, aunque se desconoce si éste iba dirigido hacia la propia Institución Electoral para el medio El Universal (dicha teoría surge de que se trata de quienes lanzaron la nota inicialmente).

“Habrá consecuencias”, tuiteó el famoso.

Dichas declaraciones obtuvieron una veloz recepción a través de redes sociales, donde aproximadamente 143.9 mil personas leyeron su mensaje. Asimismo, el famoso reunió una gran cantidad de comentarios en su publicación, aunque varios de ellos eran en contra del aspirante a candidato, entre ellos resalta el de aquellos que captaron sus palabras como una “amenaza” hacia el INE: “¿Estás de roñosa porque la gente no se sumó a tus caprichos clericales?”, declaró uno de sus seguidores.

Cabe señalar que, hasta el momento, el actor no ha hecho ninguna otra aclaración al respecto, más allá de hacer publicidad para su película Sound of freedom o realizar reflexiones con respecto al concepto de conservador y la relación que dicho término tiene con la figura de Dios. Sin embargo, esto no ha impedido que sus detractores se manifiestan a través de redes sociales, donde han criticado duramente al actor.

Fuentes: Tribuna