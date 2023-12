Economía nacional en México, el consuelo del 2023: Muestra mejor desempeño

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- A finales del año pasado, los pronósticos para la economía mexicana estaban llenos de dudas; el país nunca se ha caracterizado por su estabilidad, pues su dependencia hacia las decisiones políticas suele generarle turbulencias. De tal forma que, en diciembre del 2022, con la resaca de ser el último país de Latinoamérica en recuperar su Producto Interno Bruto (PIB) prepandemia, estaba ante sí un riesgo de caer en recesión arrastrado por Estados Unidos, su principal socio.

!Eran tiempos complicados… el panorama internacional no llamaba a ser positivos, pues no había indicios claros de una mejora particular”, explica la economista Karla Gómez. En tal tesitura, la banca privada y las calificadoras auguraban un crecimiento de 1 por ciento para el país, incluso algunos predecían que podría no tenerlo o apenas superar el 0; mientras tanto, el gobierno federal, vía la Secretaría de Hacienda, aseguraba que lo haría en 3%, una cifra que parecía más un chiste que una realidad.

AMLO sostuvo crecimiento económico en México desde 2022. Foto: Internet

Sorpresas

El caso es que el país logró romper los pronósticos, tanto los malos como los buenos. México se acerca a superar el crecimiento estimado por las autoridades después de varios años de complicaciones por la pandemia.

Esto ha sido posible porque hay un mercado laboral sólido, aumentó el consumo de manera acelerada, pero estable, así como la reactivación intensa del mercado estadounidense, que obviamente impulsó todo”, explicó la especialista Valeria Moy a Forbes.

La situación de Estados Unidos era una variable con la que no se contaba, de hecho, parecía la pata más flaca de una mesa que en lugar de dar tumbos se ha fortalecido. Durante meses coqueteó con la recesión, y una de las más complicadas de su historia, lo que ineludiblemente arrastraría a México, pues cuando el país vecino tiene complicaciones, las tasas de interés se disparan. Pero, al final, la superpotencia creció inesperadamente.

Amistades

EL plan económico norteamericano, de acuerdo a The Economist, ha sido claro después de la pandemia: eliminar todo lo posible de China en su economía, algo que parecía imposible para la Casa Blanca, pero que al final ha logrado gracias a la hiperactividad de México. De esta forma, nuestro país se convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos (EU), incrementando las exportaciones, ya de por sí robustas en casi 5%; tan sólo en octubre éstas fueron valuadas en casi 43 mil millones de dólares, cifra récord.

Nearshoring

Este punto es clave, ya que esta alianza de facto ha llevado a México a significarse como la principal sede para la reubicación de empresas estadounidenses que han salido de China para instalarse en territorios más cercanos a los EU. Por ende, la Inversión Extranjera Directa se ha disparado; de acuerdo a la Secretaría de Economía, la expectativa es que lleguen 107 mil millones de dólares el próximo trienio, equivalentes al 6.4% del PIB actual.

Es verdad que lo que ingresó desde el extranjero como inversión fue por empresas que ya estaban en el país, pero eso es lo que lo hace más relevante: las inversiones de otros estarán aterrizando en los próximos años, lo que hace de México un lugar atractivo”, explicó Valeria Moy.

Buenas nuevas

El hecho es que los resultados de la economía mexicana rompieron pronósticos. El país cierra el 2023 en un lugar preponderante a nivel global: de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el país tiene la doceava economía mundial, por arriba de naciones como Corea del Sur o Australia. Para el Financial Times la gran relevancia de México está en las condiciones que hay para la inversión, partiendo de la estabilidad y de un clima óptimo para la llegada de nuevas empresas.

Un peso fuerte

Una de las mejores noticias que tuvo el país en materia económica en 2023 fue el tipo de cambio, pues el peso se apreció 13% respecto al dólar durante 2023, siendo la segunda moneda con el mejor desarrollo. El peso comenzó en 19.7 por dólar, pasando por los 16.97 y acabando por debajo de los 17, algo histórico, no visto desde hace nueve años. Cierto es que a algunos sectores este fortalecimiento de la moneda no les ha venido bien, por ejemplo, a las familias que reciben remesas, pero esto es un problema menor en razón de los beneficios que ha provocado a la industria y a la inversión extranjera directa.

Factores

Hace unos días, el Banco de México elevó sus pronósticos crecimiento para la economía mexicana en 2023 y 2024. El banco central estimó que el PIB de México avanzará 3.3% este año, una cifra mayor que la estimada en agosto pasado, cuando pronosticaba un crecimiento de 3%. Para 2024 se espera que sea de 3%, mayor a 2.1% estimado previamente.

