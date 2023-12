¿Hay una cantidad límite para guardar dinero en un tarjeta de débito según el SAT?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede provocar algunos dolores de cabeza a los mexicanos, especialmente durante la temporada de declaración anual de impuestos. Anteriormente, en Tribuna te advertimos que es posible que esta organización te cobre impuestos por el pago de Servicios Funerarios (siempre y cuando no hayan sido utilizados en el periodo del 2023), pero… ¿alguna vez te has preguntado si existe algún cobro por guardar dinero en las tarjetas de débito y, si es así, cuál es el límite para que no tengas que desembolsar más ‘plata’ de la requerida.

Para nadie es un secreto que, durante la pandemia por Covid-19, el pago electrónico de algunos bienes y servicios se volvió muy popular, ya que, de esta manera la gente evitaba hacer largas filas en los cajeros y tenían la posibilidad de transferir su dinero a través de sus dispositivos móviles, lo que le sentó bien a más de uno, el problema radica en que, de esta manera, resulta más sencillo que el SAT rastree tus movimientos bancarios, por lo que el cobro de impuestos se volvió un tema de suma importancia.

Es ante este panorama que las personas comenzaban a dejar su dinero guardado en las tarjetas de débito, mismas que les permitían almacenarlos en caso de ser necesario, pero… ¿acaso este servicio genera un incremento de impuestos? La realidad es que el SAT no establece ningún límite de saldo en las tarjetas, lo que significa que no tendrías una obligación fiscal directa, a no ser que dicha cantidad te esté generando rendimientos, en este caso, tendrías que pagar el famoso ISR (Impuesto Sobre la Renta), pero afortunadamente el banco es el que se encarga de realizar la retención y el pago automático, por lo que tú, como usuario, no tendrías por qué tener mayores inconvenientes.

Por otro lado debes tener cuidado, ya que, si bien el SAT no te generará ninguna auditoria por el dinero que guardes en tu tarjeta de débito, sí podría hacerlo porque recibas transferencias superiores a los 15 mil pesos, dado a que se trata de una cifra relativamente considerable, así que quizás, te pida un declaración o algún pago de impuesto relacionado con el origen de dicha cifra económica, así que, ten cuidado cuando tus fondos superen los 13 mil pesos.

¿Qué pasa con las tarjetas de crédito y el SAT?

De acuerdo con información de El Economista, el SAT podría rastrear las compras con tarjetas de crédito, las cuales compraría con el sueldo del propietario y, en caso de tener algún excedente te harías acreedor a pagar el ISR, de lo contrario podrías ser multado. Es decir, si tu ganas cerca de 9 mil pesos al mes, pero el pago en tus tarjetas es de 18 mil pesos, esto indicaría que cuentas con 9 mil pesos extra que no estás reportando a Hacienda, así que, ten cuidado también con esto.

