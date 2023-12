Samuel García no abandonaría las elecciones presidenciales y lanza inesperado mensaje

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- La vida política de Nuevo León se agitó notablemente después de que su gobernador, Samuel García, solicitó una licencia por seis meses y se registró como candidato para las elecciones del próximo 2024, en las que representaría al partido Movimiento Ciudadano (MC), en contra de Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. En tan solo 10 días, el mandatario visitó seis Estados y la propaganda de su campaña se pudo ver en diversas zonas de la República Mexicana, pero de un momento para otro todo se fue a pique.

Como algunos recordarán, el pasado sábado, 2 de diciembre, García anunció que se bajaría de la carrera presidencial y que regresaría a su Estado de origen para reasumir su cargo como gobernador, algo que generó gran revuelo tanto en el propio Nuevo León, como en redes sociales, especialmente en X (red social anteriormente conocida como Twitter), sitio en el que compartió algunos comunicados y videos en los que habló un poco acerca de esta polémica que estremeció al mundo de la política en los últimos días.

Justo cuando parecía que todo relacionado a este tema había concluido, Samuel García publicó un video en Internet con el que podría recordar un poco a Andrés Manuel López Obrador en las elecciones del 2006 y 2012, cuando acusó al sistema de arrebatarle la oportunidad de convertirse en presidente y prometiendo que regresaría para el próximo proceso electoral, palabras exactas que el representante de MC dijo ante las cámaras, puesto asegura que esta experiencia le dejó una “gran lección”, ya que, su corta precampaña tuvo un gran nivel de aceptación en tan solo 10 días: “Tembló el sistema, lo digo con todas sus letras: la vieja política nos descarriló”, sentenció el esposo de Mariana Rodríguez.

Samuel García se compromete a regresar para las elecciones del 2030

García le recordó al público que en las casi dos semanas de su carrera presidencial logró escalar hasta el segundo lugar en la aceptación pública, destronando así a Xóchitl Gálvez. También aseguró que, el motivo por el que tuvo que renunciar a su proyecto fue porque el PRIAN habría orquestado todo para que tuviera que regresar a Nuevo León, hecho que lamentó, ya que, desde su perspectiva, él era la representación de millones de jóvenes mexicanos.

“En 10 días de precampaña y con sólo visitar seis estado de la República nos consolidamos en segundo lugar. Mandamos al PRIAN al tercero en caída libre. En 10 días de campaña fuimos la esperanza de millones de jóvenes que estaban lejos de la política con apatía total de que no se sentían representados por Morena, ni por el PRI, ni por el PAN y vieron algo nuevo”, declaró García.

Finalmente, Samuel destacó que, pese a los intentos de sus detractores, él no se rendirá y aseguró que no dejaría la carrera presidencial, puesto estaría de regreso para las próximas elecciones, no las que se celebrarán en el 2024, sino las del 2030. Asimismo, el mandatario regio aseguró que esto solo sería el principio y prometió que ganaría la silla grande en el siguiente ciclo electoral a gran escala.

“Hoy esto apenas comienza, hoy les digo desde Nuevo León que el 2023 está muy cerca y ahí me van a tener y vamos a ganar y ya no nos van a poder bajar porque lo que hoy inició en México esta sacudida de las juventudes ya nadie los para.”

