Este reto de TikTok te ayudará a ahorrar hasta 48 mil 600 en 1 año; descubre cómo

Ciudad de México.- Al sonar las 12 campanadas de Año Nuevo, mucha gente se plantea una serie de objetivos para poder cumplirlos a lo largo de los próximos meses. Los más frecuentes son: bajar de peso, dejar de fumar o de tomar y ahorrar dinero. Si bien, todos ellos resultan ser bastante complicados y en unas semanas entran en el cajón del olvido, la realidad es que, con un poco de disciplina siempre se pueden cumplir.

Si tu anhelo es ahorrar dinero, pero la inflación, los gastos hormiga y fugas de capital inesperadas te lo impiden, no te preocupes, porque en días recientes, usuarios de TikTok han compartido un reto que podría ayudarte a horrar dinero de manera sencilla, con bajas sumas de económicas y, la mejor parte, es que puedes gozar de los beneficios al final del próximo año, ¿quieres saber de qué se trata? Entonces no dejes de leer.

Es una forma de ahorro de cinco días de la semana, en la que los participantes comienzan el lunes, día en el que deben a partar 100 pesos de sus ingresos, el resto de días tendrán que añadir 50 pesos a sus ahorros. Esta dinámica dura de lunes a viernes, mientras que sábado y domingo puedes descansar y gastar de manera normal. Al final de la semana, habrás acumulado un total de 300 pesos. Lo que se traduce a 900 por mes y a 48 mil 600 al año.

Conoce el método de ahorro de TikTok que está causando sensación

Créditos: Internet

El método quedaría de la siguiente manera:

Lunes : 100

: 100 Martes : 150

: 150 Miércoles : 200

: 200 Jueves : 250

: 250 Viernes: 300

Tip para agilizar tu proceso de ahorro

En caso de que no puedas realizar el apartado diariamente, no te preocupes, ya que, si tus ingresos se encuentran en una aplicación bancaria, lo único que tienes que hacer es abrir un sobre y programarlo para que, semanalmente, retire 300 pesos que dejarás en tu alcancía virtual, de esta manera no tendrás que preocuparte por hacer el apartado, ya que, esto se realizará de manera automatizada. Eso sí, evita tocar ese dinero a toda costa, de lo contrario no podrás llegar a tu meta.

Busca formas de ganar ingresos extra

Si bien, la inflación es un problema con el que todos los mexicanos lidian, siempre es posible buscar otras formas de ingresos que te ayuden a obtener un mayor capital, un consejo sería vender la ropa que tienes guardada desde hace mucho tiempo en tu clóset y que no has podido estrenar, así como también podrías pensar en abrir un pequeño emprendimiento basado en algún oficio que sepas hacer, de esta manera podrías ahorrar aún más.

Fuentes: Tribuna