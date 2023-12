Precio del dólar en México: AMLO festeja fortaleza del peso mexicano previo a Fin de Año

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace varias semanas, el precio del dólar en México se ha mantenido por abajo de los 18 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MN/MX), lo cual es un evento histórico en lo que respecta a la economía de la República. De cara al 2024, la divisa oficial de los Estados Unidos de América (EU) se oferta en menos de 17 pesos mexicanos, situación que fue celebrada por el jefe del Ejecutivo Federal mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Para este domingo 31 de diciembre del 2023 el precio del dólar se expone en un promedio de 16.95 pesos MN/MX en los bancos del país, según datos compartidos en el portal web El Dólar. Este valor ha permanecido así desde el viernes 29, cuando las instituciones financieras del país cerraron sus actividades por la celebración del Año Nuevo 2024. No obstante, el presidente de México se dio tiempo para festejar la fortaleza de la divisa mexicana.

El precio del dólar sigue a la baja en México. Foto: Internet

A través de su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), el mandatario López Obrador compartió una tabla de World of Statistics en la que se muestra que el peso mexicano se apreció 12.8 por ciento frente al dólar. El presidente, quien se dijo "feliz" por ver a los mexicanos celebrando el fin del 2023, apuntó que "no estaba demás" reconocer también que, desde hace años, no se tenía un peso mexicano "tan fuerte" a nivel internacional.

Aunque lo mejor es ver mucha gente contenta y comprando en las calles y en las plazas, no está de más decir que en décadas no se tenía un peso tan fuerte", se lee en la publicación de AMLO compartida el pasado sábado 30 de diciembre.

Cabe señalar que, a lo largo de su mandato, el tabasqueño ha celebrado la fortaleza de la moneda mexicana frente al dólar estadounidense. Hace unos días, en una de sus conferencias presidenciales 'mañaneras', AMLO deseó que para el 2024 el país mantenga un buen desarrollo económico, con "la misma tasa de crecimiento que este año".

Que el año que viene, en lo económico sea como el actual. ¿Qué deseo?, pues que tengamos la misma tasa de crecimiento que este año, que se sigan creando empleos", manifestó el presidente de México.

Por otra parte, para este domingo 31 de diciembre, la compra del dólar estadounidense se muestra en 16.58 pesos MN/MX; en tanto que la venta del dólar se cotiza en 17.31 pesos mexicanos, en promedio. Recuerda tener en cuenta la información sobre el precio del dólar para realizar tus operaciones bancarias. TRIBUNA te comparte todos los datos que debes conocer.

Fuente: Tribuna