¿Samuel García o Luis Enrique Orozco? AMLO pide esperar resolución sobre gobernador de NL

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la conferencia 'mañanera' de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre la crisis que vive Nuevo León (NL) respecto a la designación de su gobernador. El mandatario electo en 2021 fue Samuel García Sepúlveda, pero pidió licencia para competir por la presidencia de México en 2024. Ante esto, se designó como gobernador interino a Luis Enrique Orozco, evento que hizo que el precandidato de Movimiento Ciudadano (MC) diera un paso atrás y dejara la contienda para el Gobierno Federal.

¿Quién es, entonces, el gobernador de Nuevo León? ¿Samuel García o Luis Enrique Orozco? La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el viernes 1 de diciembre, "determinó la procedencia de que Luis Enrique Orozco Suárez, designado por el Congreso, asuma el cargo de gobernador interino", es decir, Orozco Suárez es oficialmente y hasta que finalice la licencia de Samuel García, el gobernador interino del estado.

AMLO habló sobre la situación que vive Samuel García. Foto: Internet

Ante esto, el presidente de México pidió a la población en general esperar a ver qué resuelve el Senado estatal sobre esta situación en Nuevo León; no descartó trabajar con Luis Enrique Orozco, en caso de ser nombrado mandatario. En esta misma intervención, criticó el actuar de la SCJN, quienes estaban "de guardia".

Hay que esperarnos, ¿para qué nos adelantamos? Hay que esperarnos a ver qué resuelven, pero sí sería algo extraordinario una destitución y entiendo de que hay un procedimiento constitucional para estos casos que tienen que ver con juicio político para estos casos, pero vamos a esperar, vamos esperar", dijo el mandatario López Obrador.

Lo que sí me llamó la atención es lo de la Suprema Corte, a las 11 de la noche, ahí estaban de guardia", agregó entre risas AMLO.

Sobre Samuel García, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano reconoció desconocer cuál será el proceso de resolución, ya que es un asunto interno de Nuevo León: "No sé cuál sería el procedimiento, desde luego, él [Samuel García] tendría que acudir a la Corte y este en estos casos pues, tendría que intervenir también el Congreso; no hay posibilidad de destituir a un gobernador hasta ahora, sino es por delitos de traición a la patria, delitos graves, o sea, en el caso del presidente sí, porque se hizo la modificación a la Constitución, pero no sé cómo esté en el caso del estado".

Incluso tendría que ser primero el Congreso local, pero bueno, es una destitución, o sea, sería una destitución, sería quitarlo. Primero pienso que la Corte y se podría acudir a la Corte, pienso, pero vamos a esperarnos, a ver qué opinan", concluyó el presidente de México.

Finalmente, el presidente López Obrador cuestionó el actuar del Senado, y dijo que más bien parecía que estarían forzado a Samuel García a dejar su cargo como gobernador estatal: "¿Por qué si ya regresó y de todas maneras lo quieren quitar? ¿Es una represalia o lo están forzando a dejarlo en el cargo? ¿A cambio de qué? Está interesante, no se van a aburrir", apuntó AMLO a la prensa.

Agregó que el esposo de Mariana Rodríguez, dependiendo de la resolución del Congreso Local, sí podría competir por las elecciones 2024, "pero ya sin ser el gobernador, esa es otra posibilidad".

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'mañanera'