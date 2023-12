Samuel García y Mariana Rodríguez lanzan 'El Nuevo', tema musical de la precampaña de MC

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- Aunque la vida política de Nuevo León no parece ser la más estable del mundo, en este momento, esto no le arrebató la sonrisa a Mariana Rodríguez y a su esposo, Samuel García, quienes decidieron que no echarían al saco roto el material que tenían preparado para la precampaña presidencial del excandidato, por lo que estrenaron un tema musical que ambos interpretaron en el que incluyeron frases que el propio mandatario del Estado fronterizo utilizó en los discursos días previos de que se bajara de la carrera por la silla grande.

Todo ocurrió durante la jornada del pasado domingo, 3 de diciembre, alrededor de las 16:00 horas, cuando la influencer compartió un video en el que le preguntaba a sus fans: “¿Están listos parar lo nuevo?”, para luego mostrar un acordeón, un micrófono y una batería en la que se leían las palabras “El Nuevo”; asimismo, se puede apreciar a la propia Mariana bajando de un vehículo Tesla con sus tenis naranja, los cuales fueron utilizados durante la breve precampaña de su marido como una referencia al partido que representa, Movimiento Ciudadano (MC).

Samuel García cantando 'El Nuevo', su tema de precampaña para MC

Si bien, este pequeño clip ya anticipaba lo que ocurriría, no fue sino hasta las 20:00 horas, cuando la también empresaria compartió el video musical de El Nuevo, tema que se cree, sería la canción de la precampaña de Samuel García. En el video se puede apreciar que ambos hacen gala de su talento musical, ya que, aparecen cantando y bailando, mientras lucen orgullosos sus tenis ‘fosfo fosfo’ y chaquetas naranjas que hacen alusión a MC. Cabe señalar que, quien abre el tema, es la propia Mariana quien grita: “¡Arrancate compadre!”.

“El PRIAN bajó a Samuel García, pero no nos quitó la alegría y va para arriba esta nueva rola”, se puede leer en la publicación de Rodríguez.

Clic aquí para ver el video

La letra habla de la comparación entre la ‘vieja’ política y la ‘nueva’, misma que es calificada de “emocionante” y “brillante”, en contraste con la vieja que es tildada de “deprimente”. En todo momento, la pareja luce alegre y aparenta disfrutar del momento, mientras chocan sus tenis ‘fosfo fosfo’. Cabe señalar que, si bien el tema, cuenta con más de 203 mil 680 reacciones (al momento en el que se escribió esta nota) la realidad es que provocó gran polémica en Instagram, red social en la que varios usuarios cuestionaron a Mariana, puesto desde la perspectiva de sus seguidores, su marido no fue expulsado de la contienda, sino que él mismo se retiró.

Samuel García y Mariana Rodríguez bailando en 'El Nuevo', canción de pre-campaña de Movimiento Ciudadano

Algunas personas acusaron a Samuel de haberse marchado de la carrera porque estaba ocultando algo, otros más argumentaron que la verdadera candidata de Movimiento Ciudadano sería la propia Mariana Rodríguez, ya que, sería quien se robaría toda la atención en el clip. Otros más acusaron a la pareja de estar “jugando a la política” y les recomendaron que mejor se dedicaran a ser influencers y al manejo de redes sociales. Hasta ahora, Mariana no ha hecho ninguna declaración al respecto.

