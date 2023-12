Tatiana Clouthier tunde a Samuel García tras bajarse de la contienda electoral de 2024

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- Ante el proceso electoral de 2024, la exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier quien reside en Monterrey despotricó contra Samuel García tras tras su fallido intento de contender por la presidencia de México junto a Movimiento Ciudadano. Tatiana dio una entrevista al programa Sin Censura en la que habló de las recientes decisiones de Samuel García, entre ellas, pedir licencia como gobernador de Nuevo León.

La coordinadora de voceros de la precampaña de Claudia Sheinbaum, comentó que García Sepúlveda tomó la decisión de abandonar la gubernatura para buscar la presidencia, en un derecho político, pero había prometido no hacerlo, y en su momento criticó a los que lo hicieron, como el exgobernador Jaime Rodríguez 'El Bronco', a quien no le dio su voto en el Senado para que pudieron participar en las elecciones presidenciales de 2018.

Te podría interesar Samuel García Samuel García regresa como gobernador de Nuevo León; Congreso rechaza a interino

Quiere, como dicen tradicionalmente, m4m4r y dar topes. Quiere irse y quiere que se quede quien él dice, sin reconocerlo su derecho legítimo al Estado, que es a quién le corresponde el nombramiento de su sucesor por los 6 meses que él pedía su licencia", expresó.

Aseguró que en medio de estas inconsistencias, Samuel es "mentiros, no cumple la palabra, no sabe tener acuerdos y cumplirlos. Por otro lado, (tiene) una descomposición emocional, porque eso es lo que se ve cuando él busca regresar (a la gubernatura) y dice no me voy. Y un desacato a la Suprema Corte de Justicia".

Por otro lado, tenemos un congreso que se está cobrando las que no le hizo. Si él decide regresar y le notifican el proceso propio que debe vivir el Congreso, me parece que en un tema razonable del Congreso es aceptarle su regreso previo a la licencia que pidió, pero aquí están dos niños peleándose por un mismo juguete, y en donde no entienden que el que se perjudica es la población del Estado de Nuevo León, que tiene otro tipo de problemas que requerimos resolver", dijo.

Cabe recordar que a mediados de noviembre, Tatiana Clouthier señaló que era un "grave error" que Samuel García fuera el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia. Explicó que no era el momento, ya que tan solo tiene 1 año y medio en su gubernatura: "Él puede hacer lo que le venga en gana" dijo Tatiana sobre la aspiración presidencial de Samuel y remarcó que le parece "un gravísimo error y un desdén hacía quienes votaron por él".

Vivimos una tragedia con 'El Bronco' en su momento, el dejar un Gobierno, el haber llegado y haber creado toda una ilusión en los momentos que se hizo y todo lo que hizo para querer ser gobernador y luego decir ya me quiero ir, me parece una irresponsabilidad muy grande" contó Clouthier.

Fuente: Tribuna