AMLO elige guardar silencio sobre crisis en el Tepjf: "Es mejor no opinar"

Ciudad de México.- El pasado jueves, el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, en sesión pública del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), informó que sus pares, Mónica Aralí Soto Fregoso, Felipe Fuentes Barrera y Alfredo de la Mata Pinzón, urgieron públicamente su renuncia a la Sala Superior del organismo, lo cual supone una crisis de cara a las elecciones 2024. El mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declinó opinar sobre este hecho.

En la conferencia presidencial 'mañanera' de hoy, viernes 8 de diciembre del 2023, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano fue cuestionado sobre la crisis que vive el Tepjf, luego de que tres magistrados exigieran la renuncia del presidente del organismo. Ante esto, el mandatario López Obrador optó por el silencio y pidió una disculpa a los medios de comunicación.

No opino de eso, les ofrezco disculpas. Es algo que tiene que ver con el proceso electoral y es mejor no opinar", declaró el presidente AMLO ante la prensa nacional .

En esta misma intervención, el tabasqueño exhortó a que en las próximas elecciones sean limpias y libres; "con voto efectivo, no reelección, es importante la democracia y no fachada", señaló el presidente. Asimismo, agregó que los funcionarios están prestando servicios al pueblo, por lo que deben respetarlo y actuar con integridad. Incluyó que "ya no es el tiempo de la prepotencia; algunos no han entendido que ha habido reacomodos que se han venido presentando en los últimos tiempos, esto ya cambió".

Elecciones limpias y libres, sufragio efectivo, voto efectivo, democracia efectiva, y esto es muy importante la de la democracia efectiva, no fachada, no simulación, nunca más el engaño de que domina en el país una oligarquía con fachada de democracia. La oligarquía es el Gobierno de una minoría al servicio de unos cuantos, la democracia es el Gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo", agregó el jefe del Ejecutivo Federal.

Por otra parte, sobre la solicitud de renuncia de Reyes Rodríguez Mondragón, el magistrado presidente pidió a sus compañeros que le den cuatro días para comunicar su decisión respecto a dejar su cargo en el Tribunal. De esta manera, dejó en claro, informaría el próximo lunes 11 de diciembre cuál sería el futuro de la presidencia del Tepjf a seis meses de que se realicen los llamados "comicios más grandes de México".

