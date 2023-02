Tras señalar a Cuauhtémoc Cárdenas como adversario de la 4T, AMLO se retracta: "Lo estimo mucho"

Ciudad de México.- El pasado martes, en su conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), calificó al político Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano como un adversario de la Cuarta Transformación (4T), luego de que, presuntamente, este forma parte del proyecto Mexicolectivo. Luego de que el exgobernador de Michoacán se deslindara de esto, el mandatario mexicano se retractó.

En la 'mañanera' de este miércoles 1 de febrero del 2023, el presidente López Obrador celebró que el excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas haya aclarado que no forma parte del proyecto político denominado Colectivo México (Mexicolectivo) mediante una misiva. AMLO declaró que esta carta le dio "mucho gusto" y que además él respeta y estima al ingeniero, esto a un día de considerarlo "adversario político".

El pasado martes, AMLO llamó "adversario de la 4T" a Cuauhtémoc Cárdenas. Foto: Twitter

Me dio mucho gusto lo de la carta del ingeniero. Yo no sabía, pero él ya lo había informado al grupo, lo que pasa es que lo siguieron manejando, entonces cuando me preguntan respondí de la manera que ustedes saben, pero me da mucho gusto que el ingeniero haya aclarado", señaló el jefe del Ejecutivo Federal mexicano en su conferencia matutina.