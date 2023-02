Congreso de NL pide investigar a Samuel García; él asegura que esto no lo distrae

Monterrey, Nuevo León.- El pasado lunes 13 de febrero, el Congreso de Nuevo León informó que se había pedido de manera oficial al Consejo de la Judicatura Federal que se abriera una investigación y un juicio contra Samuel García Sepúlveda, actual gobernador del estado debido a que éste no había presentado a tiempo el presupuesto para 2023, algo que llevó a que Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), partido pata del cual el mandatario estatal milita, que no se permitiría una violación a sus derechos

Foto: Twitter

Mientras este evento sigue causando controversia, este martes 14 de febrero el gobernador de Nuevo León aseguró en entrevista que el tema de la investigación y juicio que hay en su contra simplemente no lo distraen ya que lo considera un evento improcedente, al tiempo que adelantó que mientras este evento se lleva a cabo, del está trabajando por grandes cosas para su estado, las cuales incluyen grandes inversiones extranjeras.

"Son patadas de ahogado. A mí no me van a quitar ni un solo minuto ni me van a distraer, porque vienen cosas muy grandotas para Nuevo León y no voy a dejar que me distraigan en la obtención de eso proyectos", aseguró.