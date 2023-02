Sheinbaum a la presidencia: Madre de la jefa de Gobierno asegura que sí la ve en el Ejecutivo Federal

Ciudad de México.- Las elecciones presidenciales en México cada vez están más cerca y, pese a que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no ha definido cómo será le proceso de selección de quein será su candidato para los comicios del 2024, las denominadas 'corcholatas' ya comienzan con la preparación para este importante proceso electorales in embargo, en el caso de la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, fue su madre, la investigadora Annie Pardo la que recientemente aseguró que si hija sí puede legar al Ejecutivo Federal.

En una reciente entrevista concedida a Grupo Fórmula, la investigadora aseguró que México sí está listo para tener a una mujer como Presidente pues consideró que el país cuenta ya con las condiciones para que sea una mujer la que se encargue de dirigir a la nación, por lo que al ser la mandataria local la única 'corcholata' mujer en la terna de Morena, la entrevistada aseguró que "debe ser alguien que muestre que tiene trabajo que la respalde y que sea honesta", es decir, su hija.

"Nunca se me ocurrió que mi hija o mi hijo pudiera ser Presidente de la República. No me lo plantee [...] Viendo lo que Claudia ha hecho, puede ser Presidenta de México o puede ser lo que ella se plantee".