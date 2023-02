Morena busca poner multas por injurias a AMLO, el presidente asegura que el dictamen será vetado

Ciudad de México.- El pasado martes 14 de febrero, la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados en conjunto con integrantes de Movimiento Ciudadano (MC), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), aprobaron con 20 votos a favor y nueve en contra, un dictamen que busca actualizar las multas que se estipulan en la Ley sobre Delitos de Imprenta donde se cuadriplicaría lo que se cobra por lanzar injurias al presidente de la República, en este caso, Andrés Manuel López Obrador.

Dicha ley estipula que, en caso de lanzar ofensas la titular del Poder Ejecutivo, se aplicaría una multa de 100 y hasta mil pesos: sin embargo, las modificaciones que se aprobaron estipulan que el aumento sea de cuatro veces más, es decir, quedaría en un aproximado de 4 mil 149.6 pesos debido a que la actualización es de cinco a 40 Unidades de Medida y Actualización (UMA) la cual desde el pasado 1 de febrero incrementó su valor en 103.74 pesos por unidad.

Foto: Twitter

Esta aprobación de manera inmediata surgió la duda respecto a qué es injuria, algo por lo que se explicó que corresponde a lanzar expresiones que lesionen la dignidad de un tercero menoscabando su fama o bien, cuando se atenta contra su propia estimación, po roo que la ley remarca que se entenderá como tal cuando se emitan expresiones públicas que buscan ridiculizar o destruir a las instituciones o en este caso, al mandatario federal.

"Reiteramos que las multas que se aplican son demasiado laxas por lo que no aluden a desincentivar a cometer los ilícitos, por lo que se debe actualizar, de otra manera no habrá coerción para aplicar sanciones y se contrapone con las sanciones del Código Penal, por lo que también deben reformarse", destacó la diputada de Morena, Bennelly Jocabeth Hernández .

Tras aprobarse este dictamen, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado en Palacio Nacional al lo que éste respondió, mediante la conferencia de prensa matutina que ofrece desde el Salón de la Tesorería que vetaría las reformas que se hagan a la citada ley, todo en el marco en que insistió en que no necesitaba de tales actualizaciones, al tiempo que la noticia lo dejaba sorprendido.

"Me sorprendió ayer que autorizaron en la Cámara que al que insulta al Presidente le van a aumentar el castigo, va a tener que pagar dos o tres veces más. Yo no lo necesito eso, yo no lo necesito, yo no lo promoví, sí, lo voy a vetar, ¿eso para qué? ¡No! Libertad de expresión", aseveró.