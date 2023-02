¿Estas en Buró de Crédito? Cuidado, podrías tener problemas para obtener un trabajo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No hace mucho se reveló un hackeo al Buró de Crédito, lo que causó que la información de aquellos que están en este sistema se fuera vulnerable tanto para los 'amantes de lo ajeno' como para las instituciones financieras quienes ahora pueden contactarte para ofrecerte sus servicios sin que tú tengas idea de cómo es que obtuvieron tus datos de contacto. Pues bien, este evento hizo que la mayoría de las personas, especialmente las nuevas generaciones, se preguntaran qué es el Buró de Crédito y cómo te afecta.

Pues bien, para tenerlo más claro, es una entidad privada que cuenta con todo tu historial de crédito, tanto de personas físicas como morales y en él es que los bancos se basan para saber si eres un buen o mal deudor, por lo que si dejas de pasar tus créditos o tarjetas departamentales, de manera automática que haces de un mal historial que te trinca la apertura de nuevos crédito so hasta préstamos personales.

Cabe destacar que la información que hay en esta entidad es de carácter confidencial y, en caso de estar en 'rojo' por una deuda que dejaste de pagar, puedes cambiar el estatus al ponerte al corriente; sin embargo, para poder hacerlo necesitamos recursos suficientes que se dan gracias a la obtención de un empleo que a su ves nos deje ganar un salario. La mala noticia es que a veces que te contraten también dependerá de tu estado financiero en el buró.

Es importante aclarar que no todas las empresas se valen de este historial para saber si te contratan o no; sin embargo, muchas empresas sí lo consideran necesario para tomar la decisión de si eres un buen elemento para sumarte a la nómina o bien, por tu mal comportamiento es que será mejor que sigas buscando 'chamba'. Para que no caigas en pánico, te decimos cuáles son los empleos que sí ven esta información como relevante la hora de contratar:

Vendedores de pólizas de seguro

Asesores financieros

Vendedores de fondos de inversión

Cajeros y administrativos en los bancos

Agentes de cobranza

Si por alguna razón la vacante que haz solicitado te pidió tu historial crediticio y no es alguna de las que anteriormente te mostramos, quizá se deba a que la empresa tomará en cuenta tu calificación en cuanto a qué tan buen deudor eres, lo que remarcará si eres responsable a la hora de cumplir tus obligaciones o no. Cabe insistir en que ningún trabajo estará condicionado a que des datos personales o incluso, que debas pagar por obtener una vacante.

