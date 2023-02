"El que nada debe": Sheinbaum dice al alcalde de BJ, Santiago Taboada, por supuesta persecución política

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace no mucho el problema mediático se daba entre la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum contra la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, quien forma parte de la oposición y la cual aseguraba que había una campaña para desprestigiarla; ahora la mandataria capitalina también ha sido señalada por otro alcalde, en este caso el de Benito Juárez, el político de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Santiago Taboada, quien aseguró que hay una persecución política en su contra de parte del Gobierno local.

Con la difusión de un video en redes sociales, el alcalde aseguró que tras haber destapado sus intenciones en contender por la jefatura de Gobierno, se habían liberado ordenes de aprehensión en contra de dos de sus colaboradores, por lo que lamentó que solo por tal a unció, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX buscara encarcelarlos y claro, insistió en que se habían demás mandado fabricar carpetas de investigación sin que hasta ahora, él tuviera acceso a las mismas.

“Las diferencias políticas se han convertido en persecución y en acoso permanente de todo el aparato del estado en contra de mi Gobierno”, insiste Taboada.

El video que fue difundido desde el pasado 16 de febrero del presente año, no cobró relevancia sino hasta ahora que la mandataria capitalina y una de las denominadas 'corcholatas' de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para las elecciones del 2024, dio réplica al alcalde panista a quien le dejó claro que no hay tal persecución política; incluso, le adelantó que si no tiene nada que deber, tampoco debe mostrarse temeroso por tales investigaciones en su contra, las cuales insistió, desconoce si las hay.

"Es un caso que denuncian los vecinos. (...) Es un problema que tiene que ver con City Towers y la denuncia que han estado haciendo una serie de vecinos. Entonces es una investigación que hace la Fiscalía y tiene que ver con la construcción de pisos ilegales, que no tiene nada que ver con un asunto político. Es un asunto que viene ocurriendo en la ciudad particularmente en la alcaldía Benito Juárez", dijo la mandataria.

La alcaldía Benito Juárez ha estado en el ojo del huracán tras haberse develado el asunto del denominado 'Cartel Inmobiliario', el cual otorgó permisos de construcción de inmuebles, la mayoría de ellos edificios de departamentos, de parte de las autoridades locales a constructoras que, además de haber violado la ley, terminaron beneficiando a los funcionarios. Por este evento, la mandataria urgió a las autoridades capitalinas a realizar una investigación más a fondo que, con el paso del tiempo, llevó a Taboada a hacer estas declaraciones.

Cabe destacar que además, el alcalde señaló a la Jefa de Gobierno por presuntamente tener a las autoridades judiciales a su servicio, todo con la finalidad de evitar encarar la responsabilidad del desplome del tramo elevado de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, el cual dejo un saldo de 26 personas fallecidas y más de 70 heridos. "No me voy a doblar, no me voy a esconder, los voy a enfrentar y les vamos a ganar para que nunca más en la Ciudad de México se persiga a un opositor", sentenció el alcalde.

