Abandonaron México: Tras crisis en Aeromar, aseguran que directivos huyeron a Europa

Ciudad de México.- Hace unos días, la aerolínea Aeromar informó que ya no llevará a cabo sus labores debido a que atravesaba por problemas financieros, lo que a su vez llevó a que los trabajadores iniciaran una huelga en las instalaciones de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y miles de clientes se quedaran ‘en tierra’ tras la afectación en sus itinerarios.

Actualmente, integrantes de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) hicieron la denuncia respecto a que los directivos de esta empresa abandonaron el país para no hacer frente a la problemática, al tiempo que aseguraron, se encuentran refugiados en territorio estadounidense y hasta en el continente europeo; no obstante, no se han presentado las pruebas para confirmar tal información.

La denuncia fue hecha por José Humberto Gual Ángeles, el cual funge como secretario general de la ASPA, mismo quien insistió en que Zvi Katz Kenner, actual dueño de Aeromar ya residía en Italia y tenía intenciones de mudarse a España, por lo que se encuentra refugiado en el 'Viejo Continente'. "Cuando la aerolínea empezó a tener más problemas de los normales fue cuando el dueño se fue a vivir a Europa y dejó todo el trabajo de la empresa", aseveró el denunciante.

La misma denuncia asegura que James Portnoy, quien funge como director de operaciones de la empresa en cuestión, huyó con destino a Nueva York, una vez que fue de su conocimiento que debía resolver los adeudos por los que la aerolínea atravesaba. De acuerdo con lo expuesto por Gual Ángeles, el antes citado tenía la obligación de representar a la familia de los trabajadores ya que el dueño no estaba en territorio nacional.

Aeromar informó el pasado 15 de febrero del año en curso, que contaba con un adeudo por 522 millones de pesos al AICM por concepto de pago de renta, al tiempo que contaba con una deuda de 122 millones de pesos para trabajadores a quienes se les debe tanto salario como prestaciones. Del mismo modo, adeuda una cantidad de 74 millones de pesos por concepto de combustible y tres mil 500 millones de pesos más por impuestos.

