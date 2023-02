¿Tienes dudas? Así es como consultas cuantos días de vacaciones dignas te tocan en México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Antes de cerrar el 2022, los legisladores aprobaron hacer modificaciones a los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), misma donde ahora ha quedado establecido que se gozaría de 12 días de vacaciones por un año trabajado y no de seis como era anteriormente, por lo que con base en el tiempo que lleves laborando para la misma empresa, también se definirán cuántos días de descanso gozarás, mismos que además pueden ser en un mismo periodo o por fracciones.

Si bien este cambio entró en vigor a partir del 1 de enero del presente año, la noticia es que no significa que a partir de la fecha antes mencionada, todos lo trabajadores gozarán de 12 días de vacaciones o incluso más dependiendo de la antigüedad, pues solo aplica para quienes hayan cumplido el año trabajado a partir de esa fecha, por lo que si antes del cierre del 2022 hiciste un año o más desempeñando las labores por las que percibes un salario, deberás esperar cumplir un año más para poder hacer válido el cambio hecho en la LFT.

Así aumentaron las vacaciones dignas en México

1 año de trabajo: 12 días

2 años de trabajo: 14 días

3 años de trabajo: 16 días

4 años de trabajo: 18 días

5 años de trabajo: 20 días

De 6 a 10 años de trabajo: 22 días

De 11 a 15 años de trabajo: 24 días

De 16 a 20 años de trabajo: 26 días

De 21 a 25 años de trabajo: 30 días

De 31 a 35 años de trabajo: 32 días

A continuación te ponemos un ejemplo más claro. Lo trabajadores que en 2022 cumplieron 4 años trabajando, este 2023 no disfrutarán de 18 días de vacaciones, sino que se quedarán con los 12 días que anteriormente marcaba la ley; no obstante, para cuando cumplan cinco años, el descaso ya no será de 14 días, sino que automáticamente será de 20 días, dado que ya estaría haciéndose valida la ley que entró en vigor el 1 de enero del 2023 y por ende, se apega al año completo laborando bajo esta nueva normativa.

Del mismo modo, las empresas tienen la obligación de pagarte más por la prima vacacional dado que ya implica el goce de más días de asueto, no significa que haya un aumento en este concepto pero sí el considerar más días a pagar. Es indispensable que conozcas cuánto era la prima que recibías antes de la entrada en vigor del nuevo periodo vacacional y así sabrás si te pagan con apego a la ley.

En el caso de los trabajadores que en 2022 cumplieron un año laboral y tengan de 21 a 25 años en la empresa, este nuevo año se les deberá respetar el descaso de un mes, el cual podrán tomar por periodos o de manera consecutiva sin despido o incluso, modificaciones al salario percibido. En caso de dudas, los trabajadores pueden pedir orientación ante la Procuraduría Federal del Trabajo (Profedet), la cual atiende a través del teléfono 800 911 7877 en un horario de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas.

Fuente: Tribuna