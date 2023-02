(VIDEO) "Son una bola de ignorantes": Ricardo Anaya arremete contra Morena por la votación del Plan B

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El próximo lunes 27 de febrero, se llevara a cabo una nueva marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), órgano que además de emitir la credencial de elector y mantener al día el padrón electoral, lleva a cabo las elecciones a nivel nacional; no obstante, el Gobierno de México encabezado por Andrés Manuel López Obrador, denunció que sus gastos de operación más los sueldos que reciben los consejeros son muy altos, por lo que busca hacerle reformas.

Dado que la reforma electoral no se avaló, el Gobierno Federal propuso un Plan B el cual tiene contemplado un recorte de tres mil 605 millones de pesos tras al eliminación de un fideicomiso, además de la reducción al salario de los consejeros, quienes ganan mucho más que lo que percibe el titular del Poder ejecutivo. Asimismo, se busca que el órgano recalque los tabuladores de 18 mil trabajadores, al tiempo que no deberá modificarse las facultades que éste tiene para integral el padrón y la lista nominal.

Foto: Ilustrativa

Como ya se ha vuelto una costumbre, Ricardo Anaya, excandidato a la presidencia de la República y exdirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), publicó un video a través de las redes sociales donde tildó de ignorantes a los miembros de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) pues aseguró que, tal como lo estipulan las leyes electorales, se deberá promulgar con 90 días de anticipación, un proceso electoral, algo por lo que el partido del presidente busca retrasar al votación e este plan.

En el clip, inicia con la reafirmación que en repetidas ocasiones, Morena ha sentenciado que el INE "va a caer", lo que insistió no es novedad, aunque sí lo es que existe un grupo dentro de ese partido que estima que con este Plan B s destruya al INE. De ahí que los llamara "ignorantes" e incluso tramposos por no conocer las leyes, por lo que detalló lo que este nuevo plan busca llevar a cabo.

"Resulta que además de tramposos, son una bola de ignorantes. Este grupo de Morena cree que tuvo una idea brillante”.

Captura de pantalla

Anaya Cortés, quien se sabe está en el territorio estadounidense, afirma que para promulgar los cambios en las leyes, se cuenta con una fecha límite del 31 de mayo del presente año si se toma en cuenta que el proceso electoral tiene como inicio el 1 de septiembre. "Después de esa fecha ya no puede haber cambios a las leyes electorales", remarca el panista.

A modo de explicarlo, el exaspirante a la presencia, el cual está involucrado en el caso de Emilio Lozoya, asegura que Morena pretende esperar hasta el último día para que ya no se puedan hacer cambios al Plan B; no obstante, insiste en que Morena no toma en cuneta que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que tiene la última palabra.

"Ese plan de alargar el tiempo para la votación es una reverenda tontería por una razón muy simple: en ningún lado de la Constitución dice que la Suprema Corte no pueda declarar inconstitucional una ley una vez que ya pasó ese día", sentenció.

Fuente: Tribuna