'Mañanera' de AMLO: López Obrador demandará a César de Castro, abogado de García Luna

Ciudad de México.- En la conferencia presidencial de este martes, efectuada desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que procederá legalmente contra César de Castro, un miembro del equipo de defensa del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien está siendo juzgado en Nueva York por presuntos vínculos con el narco mexicano y otros ilícitos.

En la 'mañanera' de este martes 21 de febrero del 2023, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano declaró que "ya está decido" que demandará al abogado de García Luna, César de Castro; lo acusará de daño moral, luego de que este, en pleno interrogatorio a 'El Rey' Zambada, le inquiriera por qué no recordaba que en 2013 había dicho a los fiscales estadounidense que había entregado siete millones de dólares para la campaña electoral del actual Presidente de México.

El presidente AMLO demandará al abogado de Genaro García Luna, César de Castro. Foto: Internet

Cabe mencionar que ante esta declaración, 'El Rey' dijo que no, que él no había declarado eso, pero que sí había entregado un soborno a Gabriel Regino (subsecretario de Seguridad Pública durante la Jefatura de Gobierno de López Obrador en el entonces Distrito Federal) y que "era dinero para una campaña". Luego de que trascendiera esta información, AMLO declaró que ya analizaba proceder legalmente contra el abogado; hoy, aseguró que demandará.

Fíjense si no me va a extrañar el juicio [de García Luna] que al final de cuentas yo fui el único señalado. Esto me recuerda a la elección de 2012, que acusamos al candidato del PRI, el licenciado Peña [Enrique Peña Nieto] de haber gastado más como se demostró después, con lo que ya declaró el director de Pemex", agregó López Obrador.