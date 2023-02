(FOTO) Peluches son cosa del pasado: Joyería en Guadalajara lanza 'AMLito' bañado en oro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque se trata de una figura reconocida y ya muy popular, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), prohibió hace algunas semanas que se hiciera uso del denominado 'AMLito' con fines electorales, imagen que en realidad es una caricatura del presidente Andrés Manuel López Obrador y que, pese a lo antes señalado, sigue siendo usada por los seguidores del mismo al grado de comercializarse en calcomanías, playeras, pines, peluches y ahora joyas.

A través de las redes sociales se ha difundido un artículo que está a la ventaren una joyería ubicada en Guadalajara donde se muestra a este personaje en forma de dije. Lo revelan es que la figura no solo está bañada en oro, sino que además cuenta con incrustaciones de diamantes que además cuentan con colores de la bandera de México ya que basta embarcar, porta la banda presidencial.

La joyería detalló que esta pieza única en su case cuenta con una medida de 13 centímetros de largo y tiene un peso aproximado de 84.8 gramos. Además el baño de oro de 14 kilates es de 58% de pureza y, para poder adquirirlo, basta hacer una inversión de 100 mil pesos, valor que causó controversia entre los internautas, ya que algunos otros aseguran que haberlo hecho en plata u otro material menos costoso hubiera sido un éxito entre los seguidores de la denominada Cuarta Transformación.

"Luce al estilo de la 4T con este dije de 13cm en 14k!", destaca la joyería.

La joyería no ha especificado cuántas piezas se tienen a la venta, al tiempo que tampoco el mandatario federal o los cercanos a él se han pronunciado por esta pieza; sin embargo, ya es tendencia en las plataformas digitales tanto por aquellos que criticaron al establecimiento por haber creado tal pieza, al tiempo que otros insistieron en querer tenerla en su poder.

No obstante, los comentarios que más han llamado la atención es respecto a lo irónico de la pieza, ya que al tener un valor tan elevado, dista mucho del discurso de austeridad que el Gobierno Federal pregona. "La descripción es irónica, excelente publicidad" o "Y la austeridad?"; sin embargo, la joyería no ha respondido a ninguna de estas críticas, al tiempo que tampoco se ha revéala si la pieza puede adquirirse por alguna otra vía que no sea presencial.

