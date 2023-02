Samuel García busca reunión con AMLO para explicarle lo que Tesla necesita; afirma que sí hay agua

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que su administración no accedería a dar los permisos necesarios para que la empresa Tesla, de la cual es dueño el empresario sudafricano Elon Musk, abriera una fábrica en Nuevo León pese a la millonaria inversión por el simple hecho de no haber agua suficiente en el estado, lo que de inmediato fue motivo para que el gobernador de la entidad, Samuel García Sepúlveda, diera réplica.

"Si no hay agua no, no habría posibilidad. No se entregan permisos para eso, no es factible", dijo contundente AMLO al respecto.

Luego de concluir el acto protocolario en el estado de Nuevo León por el Día de la Bandera, el gobernador quien es parte de las filas de Movimiento Ciudadano aseguró que su entidad sí cuenta con agua para consumo humano; sin embargo, aclaró ante las cámaras de televisión de Multimedios que la empresa del también CEO de empresas como Space X y recientemente Twitter, requiere de agua tratada, lo que evitaría que la ciudadanía se vea afectada de manera directa.

A modo de detallar su postura, el gobernador de la ‘sultana del norte’ explicó que Tesla necesita de un total de 100 litros por segundo de agua tratada y Nuevo Léon cuenta con un total de tres mil litros de este tipo. Por ello, insistió en que su administración trabajaría de la mano de la empresa para aclara que el agua potable que los nuevoleoneses usan no se ve afectada por el arribo de la empresa.

"Nosotros vamos a trabajar con Tesla de la mano para que puedan ir aclarando y comprobando que no utilizan agua de consumo humano y que la que utilizan es tratada y es mínima", remarcó.

Con el objetivo de aclararle al titular del Gobierno Federal lo que la empresa necesita, Samuel García se dijo dispuesto a reunirse con el mandatario para explicarle que entre los requerimientos de Tesla está el de no usar tanta agua como sucede con las fábricas en general. De esta manera se esclarecería la no repetición de la sequía en el estado como sucedió en 2022 donde además de recortes al suministro de agua, las presas evitaron que se pudiera suministrar el vital líquido.

"No lo he podido visitar, pero yo estoy dispuesto cuando él me diga, creo que viene al estado también, aquí estamos a la orden", puntualizó.

A modo de remate, García Sepúlveda hizo hincapié en que en su estado sí hay agua y no solo eso, sino que además prometió que "va a haber mucha más para el futuro de nuestro Estado"; sin embargo, no explicó si hay un operativo especial para evitar que con el arribo de la primavera y el verano, se viva una sequía similar a la se hace algunos meses. Por el momento, el mandatario federal no ha dado su postura a al réplica del mandatario estatal pero quizá se espere a los cuestionamientos de la prensa.

