Golpe al PAN: Morena y PT piden destitución de Santiago Creel; "Asumo los errores", dice

Ciudad de México.- Desde hace algunos días, el nombre de Santiago Creel Miranda se ha 'robado' la atención de los medios de comunicación e internautas en general, esto luego que el pasado miércoles 1 de febrero iniciara de manera oficial el periodo ordinario de sesiones en San Lázaro, lo que requirió de honores a la bandera los cuales se llevaron a cabo en el vestíbulo del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, lugar que distó del pleno como suele hacerse ya que personal militar fue quien conformó la escolta para el acto cívico, lo relevante fue que acudió armado. El panista fue el que había remarcado que impidió el ingreso de los militares a dicho salón.

Al respecto, la noche del jueves 2 de febrero, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la cámara legislativa apuntó que quien permitió el ingreso de militares armados a la Cámara de Diputados fue el panista Santiago Creel quien funge como presidente de la Mesa Directiva, lo que derivó en que legisladores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y del Partido del Trabajo (PT), pidieran que fuera destituido del cargo, lo que a su vez llegó a un pronunciamiento de parte del antes mencionado.

"Asumo los errores que se hayan cometido, asumo la responsabilidad y me hago cargo de todas y de cada una de las intervenciones, las respeto y las aprecio, las voy a tomar en cuenta", remarcó Creel.

Los partidos de la oposición que han pedido su destitución, han señalado que el reglamento del Congreso de la Unión impide que se ingrese con armas de fuego; sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) había apuntado que la escolta se ajustó en todo momento, al reglamento y al protocolo tras haberse coordinado con la Mesa Directiva; incluso la dependencia señaló que la Bandera de Guerra cuenta con custodia permanente del personal militar armado debido a que es considerada como un símbolo de máximo respecto e identidad.

"Estos hechos provocaron que la sesión del Congreso General se desarrollara de manera accidentada. El presidente contribuyó al desarrollo de una sesión en la que de manera unilateral negó la palabra a un legislador que con pleno derecho solicitaba hacer las aclaraciones que consideraba pertinentes", dijo en un comunicado la Jucopo.

Respecto a la postura de Creel Miranda, este insistió en que sin importar lo que resuelva la Jucopo, "si presenta o no la facultad que tiene cada grupo parlamentario", él asumirá las consecuencias de sus actos; no obstante, dejó claro que para él no ha habido máximo privilegio que el desempeñar el cargo que actualmente mantiene en la Cámara de Diputados. Quine hizo la petición de destituirlo basta decir, fue el diputado Gerardo Fernández Noroña.

"Pido a este pleno la remoción del presidente de la Cámara de Diputados. Me parece que no es el comportamiento que debe tener quien preside la cámara y que lo toquemos en la junta".

