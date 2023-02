¿Te toca trabajar el lunes 6 de febrero? Así es como se pagan los días oficiales, según la ley

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Alumnos de educación básica y algunos de los trabajadores del país, gozan a partir de este sábado 4 de febrero del primer mega puente del 2023, el cual incluye hasta el día 6 del mes en curso, lo que deja un total de cuatro días de asueto ideales para planificar un viaje o simplemente quedarse en casa; la razón por la cual se da este asueto se debe a que el 5 de febrero se conmemora la promulgación de la Constitución Mexicana, la cual ha tenido un total de 699 reformas que benefician a los mexicanos y de ahí que sea de suma importancia celebrarla.

No obstante, hay ciertas labores que por su relevancia no cuentan con la oportunidad de tener descaso ni por ser considerado como oficial como lo marca la Ley Federal del Trabajo (LFT). Si este es tu caso y a partir de las primeras horas del lunes deberás cumplir con tus responsabilidades laborales, la buena noticia es que esto implica una modificación al salario, la cual no quiere decir que te paguen menos sino que será más.

Cabe remarcar que este aumento de sueldo es solo cuando se deba trabajar en días oficiales estipulados en la ley y no en días que son más de índole cultural o religioso, como la Semana Santa, el Día de la Candelaria, Día de la Virgen de Guadalupe o algún otro. En el caso del mes de febrero, el descanso oficial será el lunes siguiente al día 5 que es la fecha oficial de la promulgación de nuestra Carta Magna.

Cómo se pagan los días oficiales

Según lo estipula la Ley Federal del Trabajo, los días oficiales que tiene el año se deberán pagar al doble en caso de laborarlos, lo que significa que, independientemente de lo que se gane en un día, la empresa o empleador deberá darlo dos veces más que en un ´día normal, por ello es que muchas personas argumentan que se paga al triple pero en realidad de trata del doble del salario diario más esa misma cantidad.

Sin tanto enredo el pago que da así: si por un día trabajado ganas 300 pesos, en caso de tener que presentarte a tu puesto laboral durante un día de descanso oficial, te deberán pagar el doble de lo que recibes, es decir, 600 extras dejando un total de 900 pesos ya contando lo de tu día de salario habitual. Será de vital importancia que conozcas cuánto ganas en un día normal para así tener la cobra que tu empleador deberá depositarte durante la siguiente fecha de pago.

Si laboraste y tu pago queda exactamente igual que cuando no se trató de un día oficial, deberás presentar tu queja ante la Procuraduría Federal del Trabajo (Profedet), dependencia que forma parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La misma puede ser por teléfono al 800 911 7877 en un horario de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas o bien, enviando un correo electrónico a orientacionprofedet@stps.gob.mx.

