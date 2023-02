¿Tu tarjeta no pasó? Estos son los motivos por los que pudo ser rechazada aún si cuentas con saldo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La practicada de efectuar pagos con tarjeta cada vez es más común, especialmente porque nos evita tener que lidiar con encontrar cambio o bien, porque hay cajeros automáticos algo retirados de donde necesitemos hacer compras; sin embargo, puede que te hayas encontrado con ocasiones donde te informan que tu plástico fue rechazado y, además de la preocupación de o tener cómo pagar las cuentas, la vergüenza se apodera de ti pues pensabas que todo saldría a pedir de boca.

Si te ha pasado un momento como este aún cuando sabes que cuentas con saldo o crédito suficiente para comprar, resulta que hay varios motivos por los que las terminales bancarias no permiten que la transacción se concrete. Para que no tengas que atravesar por un momento bochornoso, entonces toma nota que aquí levan algunas de las razones por las que tu tarjeta acaba siendo rechazada.

El primer y quizá más importante, es que si se trata de una tarjeta de crédito, tus cuentas hayan salido mal y ya alcanzaste el límite de crédito, por lo que la pasarla implemente no pasa y te quedas con las ganas de comprar, Para ello, te recomendamos estar muy pendiente de tus estados de cuenta y movimientos si es que cuentas con una aplicación para saber más sobre tu tarjeta; esto te ayudará a tener un mejor control de gastos y saber cuánto es lo que puedes seguir comprando.

Algunos motivos más tienen que ver con la vigencia del plástico. Esta se indica en la parte frontal del plástico y te dice cuál es el mes que te queda y sobre todo el año; si te haz excedido del mismo, ya no podrás hacer transacciones hasta que acudas ante tu banco para actualizar el plástico; mismo caso sucede si por alguna razón pensaste que la habías perdido, la reportaste y después la encontraste. Toma en cuenta que esa tarjeta ya fue dada de baja y por ende, ya no puedes usarla hasta que tengas una nueva.

Otro de los motivos es que quizá no consideraste la fecha límite del pago de tu tarjeta de crédito y realizaste una compra cuando ésta ya pasó; por seguridad, el banco no te permitirá hacer compras o pagos hasta que te hayas puesto al corriente. Será mejor que te contactes con un ejecutivo y tengas bien claro cuándo debes pagar y sobre todo, a fecha ne la que debas hacerlo para evitar cobro de intereses.

Finalmente pero no por ello menos importante, es el robo de datos. Si tu tarjeta por algún motivo fue clorada y tu banco detectó actividad inusual, esta se puede llegar a bloquear de manera automática, por lo que si no estabas al tanto, al momento de pagar ya no podrás hacer transacciones y con ello, podrías pasar por el mal momento en que te digan que no pasó y tus compras no te podrán acompañar. Sin importar cuál es el caso, siempre procura llevar una forma de pago más, esta puede ser dinero en efectivo u otra tarjeta.

