VIDEO: Exhiben a cercanos a Layda Sansores; recibieron fajos de billetes previos a su campaña electoral

Campeche, Campeche.- Han pasado algunos días desde que se hicieron públicos los mensajes que la actual gobernadora de Campeche, Layda Sansores, tuvo con los miembros de su familia y funcionarios cercanos sobre tener a un infiltrado dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), específicamente con el dirigente nacional de dicho partido, Alejandro 'Alito' Moreno, al cual presuntamente le quitaron dinero que sirvió para financiar la campaña electoral de la antes mencionada que la levó a ocupar tal puesto; ahora se difundió un video donde se observa a su colaboradores recibir recursos que se usaron con ese fin.

De acuerdo con los primeros reportes, en los videos que se han vuelto tendencia se observa a dos miembros del actual gabinete estatal más una senadora de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), recibir los fajos de billetes a unas semanas de llevarse a cabo las elecciones donde Sansores resultó ganadora de la contienda. Cabe remarcar que la investigación de la periodista Fátima Monterrosa fue la que permitió acceder a este material que involucra a la gobernadora.

Cámaras de seguridad captan a Raúl Aarón Pozos Lanz, quien funge como secretario de Educación Pública del Estado, a Armando Constantino Toledo Jamit, jefe de la Oficina de Gobernación y a Rocío Abreu Artiñano, senadora de Morena, tomar los fajos de billetes de 500 pesos el pasado mes de mayo del 2021, los cuales presuntamente suman un millón de pesos entregados para la campaña de la gobernadora. La fecha corresponde a unas semanas antes de los comicios que lugar el mes de junio del citado año.

Al revelarse tales imágenes, la legisladora que aparece en uno de los videos, de inmediato cuestionó a la periodista quien se desempeña para el equipo de N+ sobre la veracidad de las imágenes. "¿A quién le voy a pedir dinero? Discúlpeme [...] No, a menos que me hayan mandado a pagar algo [...] Algún derecho y me hayan dado el dinero para pagarlo, pero de ahí en fuera yo no recibo dinero de nadie, a mí una vez fue a pagar unos derechos [...] Unos derechos que tenían de cuestiones, no sé, tengo que buscarlos, eran cuestiones de unos impuestos (sic.)", explicó.

Por el momento, Sansores no se ha pronunciado por estes hechos, al igual que no lo ha hecho Armando Toledo a quien se le ve recibir el dinero y llevarlo en bolsas de papel como al resto de los funcionarios mencionados. Se espera que dentro del programa denominado El Martes del Jaguar que la mandataria estatal protagoniza, rompa el silencio aunque basta remarcar que no ha publicado el adelanto de lo que el espacio ofrecerá.

Fuente: Tribuna