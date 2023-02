Ni porque lo borró: Critican de nuevo a Vicente Fox por escribir tuits con faltas de ortografía

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este jueves 9 de febrero, el titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez informó desde Palacio Nacional que Genaro García Luna, quien fungiera como Secretario de Seguridad Pública (SSP) durante el Gobierno de Felipe Calderón, había organizado una red de corrupción con el fin de obtener un total de 20 contrarios con los que se beneficiaría al obtener un total de 245.9 millones de dólares, red que dicho sea de paso, estuvo vigente por 20 años, es decir, todavía operaba cuando Enrique Peña Nieto se desempeñó como titular del Poder Ejecutivo.

"Bajo el auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.8 millones de dólares. Y sigue el examen de otras operaciones, no hemos terminado".

Cabe destacar que actualmente García Luna enfrenta un juicio en Nueva York debido a que fue acusado de beneficiar al crimen organizado para conseguir introducir droga al territorio estadounidense; incluso, hace unos días el exfiscal de Nayarit, Égdar Veytia alias 'El Diablo’, remarcó que tanto el exfuncioaro como Felipe Calderón le habían dado la orden de proteger a Joaquín 'El Chapo' Guzmán y no al clan de los Beltrán Leyva.

Dado que la mayoría de los implicados en este evento forman parte del Partido Acción Nacional (PAN), Vicente Fox Quesada, quien no solo fue presiente sino que además milita para tal partido, de in mediato usó su cuneta de Twitter para pronunciarse por las declaraciones del titular de la UIF; sin embargo, internautas le reclamaron que en lugar de estar pendiente de este evento, prestara más atención a su ortografía, ya que había escrito detuvieron con B y no con V.

"UIF señala a García Luna por red de corrupción para robar 766 mdd. Vaya vaya y porqué no lo detubieron aquí??", escribió.

Captura de pantalla

De manera inmediata el exmandatario federal se volvió blanco de burlas pues no es a primera vez que comete faltas de ortografía tan evidentes, incluso muchos le sugirieron que activara el autocorrector en su teléfono móvil, pues solo así dejaría de llamar la atención para lamentar que alguien con su preparación haya dirigido al país; sin embargo, luego de haber recibido criticas, borró el mensaje pero esto no impidió que muchos replicaran su mensaje pues habían recurrido a la captura de pantalla.

Tras este incidente, Fox Quesada ya no publicó un mensaje similar o el mismo con la corrección debidamente hecha, solo se limitó a continuar con los ataques contra Movimientos Regeneración Nacional (Morena), al tiempo que recordó que próximamente se llevará a cabo una nueva marcha para defender al Instituto Nacional Electoral (INE) a la que dijo, asistirá con tal de atacar al Gobierno de México y sus reformas.

Foto: Twitter

Fuente: Tribuna