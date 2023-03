¿No te han pagado? Por esto adultos mayores no han recibido el pago de la Pensión del Bienestar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde el pasado jueves 2 de marzo, la Secretaría del Bienestar encabezada por Ariadna Montiel, ha ido entregando el pago de la Pensión del Bienestar a los adultos mayores de 65 años en adelante que ya cuenten con su tarjeta emitida por el Banco del Bienestar, plástico que forma parte de la bancarización de este sistema y por lo que se pidió de manera encarecida, asistir a la sucursal bancaria mas cercana sólo el día que correspondiera, para ello, se difundió un calendario donde se indicó la inicial del apellido paterno del beneficiario para así poder cobrar.

Cabe destacar que esto no significa que, de no haber acudido a cobra los cuatro mil 800 pesos del bimestre marzo - abril (nueve mil 600 para residentes del Estado de México y Coahuila) en el día que les tocaba, no significa que se queden sin el recurso del o los bimestres en curso, ya que el calendario era solo para saber a partir de qué día les sería depositado el dinero y con ello, evitar formarse en vano en la fila que se hace en cada uno de los Bancos del Bienestar.

Si hasta el viernes 10 de marzo que beneficiarios con iniciales N, Ñ, O, P y Q, al tiempo de letras anteriores son han recibido el dinero, la dependencia hizo énfasis en que solo se debe a que los afectados recibieron su nuevo plástico durante los meses de enero y febrero del año en curso. Hay que hacer hincapié en que desde diciembre del 2022 y hasta abril del 2023, se entregarán las tarjetas a los beneficiarios de este programa social y, si te la entregaron a incisos del año y todavía no cae el recurso, este es el motivo.

¿Qué hacer si no he mahón pagado la Pensión Universal?

Con el fin de conocer cuándo es que los beneficiarios que recibieron la tarjeta del Banco del Bienestar durante los meses de enero y febrero del presente año sepan si ya cuentan con saldo disponible para retirar, se ha hecho la recomendación de llamar al teléfono 800 900 2000 donde el conmutador pedirá los 16 dígitos de la nueva tarjeta más el año de nacimiento del beneficiario. Cabe la posibilidad de que el pago caiga hasta después del 15 de marzo, pero para ello se recomienda verificar con frecuencia.

De manera inmediata se dirá cuánto saldo dispone hay o de lo contrario, también se indicará si hay cero pesos con cero centavos. En caso de contar con la aplicación instalada, también se puede estar al pendiente del pago. Si todavía no sabes cómo hacer uso de la app, en este apartado te dejamos el paso a paso para que no tengas que salir de casa y estés al pendiente del pago.

A partir del lunes 13 de marzo y hasta el día 15 del mes, los beneficiarios seguirán recibiendo el pago en las sucursales del Banco del Bienestar en un horario de 09:00 y hasta las 14:30 horas. La recomendación es acudir en compañía de una persona de confianza y tener cuidado de las inclemencias del día tales como el fuerte sol o lluvia, si es el caso. Además, se recuerda que si hay saldo disponible, la primer transacción deberá ser en ventanilla y será necesario presentar una copia de la identificación oficial, más la nueva tarjeta del Bienestar.

Lunes 13 de marzo: R

Martes 14 de marzo: S, T, y U

Miércoles 15 de marzo: V, W, Y, Z y Z

