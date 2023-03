Lista la fecha para conocer a los nuevos consejeros del INE tras la salida de Lorenzo Córdova

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica por la llegada y la elección de los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) tras la salida de Lorenzo Córdova parece llegar a su fin, igual de escandaloso, pues el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, informó que la Cámara baja adelantará el proceso de elección de consejeros y la fecha será el 29 de marzo. La convocatoria aprobada por el pleno marca como plazo último el 31 de marzo para realizar ese día la insaculación (tómbola) ante el pleno de diputados

Después de ello, se elegirá a las tres consejerías y la presidencia del Consejo General. En ese marco, este se convirtió en el último recurso en caso de no lograr acuerdos ni lograr la víspera, el día 30, la votación de mayoría calificada suficiente para los nombramientos. De acuerdo con el morenista, esto se adelantó para el próximo 29 de marzo, día clave para el futuro del órgano electoral encargado de organizar las elecciones.

Por otro lado, en caso de no lograr los votos necesarios, se remitirán las cuatro quintetas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues, como marca la Constitución, le corresponde a esta realizar la insaculación para elegir a las consejerías y presidencia del INE, con el objetivo de que el organismo autónomo no quede incompleto y no afectar sus operaciones al tener falta de consejeros en funciones.

Lorenzo Córdova, Consejero presidente del INE, Foto: Especial

Se debe mencionar estuvo envuelto en la polémica, pues la presidencia del Consejo General del INE es una silla muy codiciada. Pues, se revelaron los resultados de los exámenes y morenistas fueron los mejores evaluados, lo que generó un escenario de dudas al respecto por parte de la oposición. En ese marco, también se prevé el incumplimiento de la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ordenó una quinteta exclusiva de mujeres para elegir de entre ellas a la nueva presidenta del INE.

En ese marco, el 16 marzo iniciará el proceso de entrevistas, hasta el 22 de marzo. El día 24 el Comité Técnico de Evaluación (CTE) de perfiles del INE entregará a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) un documento con los datos de las personas que fueron evaluadas. Asimismo, la tercera etapa arrancará con la selección que haga el CTE de los aspirantes idóneos, lista que deberá estar el 26 de marzo, fecha en el que arranca la cuarta y última etapa.

Fuente: Tribuna