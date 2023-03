Mientras Samuel García celebra encuentro con Elon Musk; tunden a Sheinbaum por esta razón

Ciudad de México.- El pasado 28 de febrero el Gobierno de México encabezado por Andrés Manuel López Obrador, hizo oficial la llegada de la empresa Tesla a México, la cual instalaría una fábrica en Nuevo León ante la intervención del gobernador de dicha entidad, Samuel García Sepúlveda, mismo que había estado buscando una reunión con el titular del Poder Ejecutivo Federal para explicarle que esta empresa no afectaría el problema de agua que se vive en la sultana del norte, algo que al parecer le dejó claro el mismo empresario a través de una video llamada que sostuvo con el tabasqueño.

Aunque ya era oficial que la empresa Tesla tendrían una fábrica en México, fue hasta la tarde del pasado miércoles 1 de marzo que en redes sociales de la misma se hizo tal anuncio, al tiempo que se compartió el diseño oficial de esta nueva Gigafactoría en el país, la cual se encontrará muy cerca de Monterrey. El anuncio basta decir, se hizo mientras se llevaba a cabo el Investor Day 2023 en Texas ciudad a la cual el mandatario estatal viajó para reunirse con el denominado hombre más rico del mundo.

Las redes sociales de la primera dama de Nuevo León, la también influencer Mariana Rodríguez Cantú, permitieron ver el encuentro entre el gobernador del partido Movimiento Ciudadano (MC) con el CEO de empresas como Space X y Twitter, foto donde el mandatario remarcó que el "hombre más rico del mundo" había depositado su confianza en el estado al grado de vislumbrar un "futuro brillante" para los residentes de la entidad.

Esta planta en Nuevo León figura como la primera en su tipo ubicada en Latinoamérica, además de ser la quinta que Tesla tiene en el mundo, algo que para Musk fue calificado como "el anuncio más significativo del día es que vamos a construir una Gigafactoría en México", lo que llevó al público presente en el Investor Day 2023 a ovacionarlo por este crecimiento.

Mientras el mandatario nuevoleonés compartió ala foto con Elon Musk en redes sociales, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón y la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, compartieron en redes sociales el post de Tesla donde se mostraba el diseño de la Gigafactoría. En el caso del canciller, solo escribió "Buenas noticias, bienvenidos"; no obstante, la mandataria capitalina adjudicó todo al presidente López Obrador, lo que de inmediato la llevo a ser blanco de burlas por tarde de los internautas.

Sheinbaum Pardo, quien es una de las 'corcholatas' de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), para las elecciones del 2024, recibió comentarios respecto a que la llegada de Tesla a México también era gracias a la intervención de la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Martha Delgado, así como del gobernador de Nuevo León, Samuel García, por lo que se le ‘fueron a la yugular’ respecto a que su mensaje estaba de más.

"Primero no querían la inversión y ahora un logro", "Dicen los que tienen 5 años boicoteando la transición energética y criminalizando la inversión privada..."; "No me digas si fue claro al decir que por falta de agua no llegaría a Nuevo León y mira... Quién le puso las condiciones a quién??? No te arrastres, te ves mal!!!", fueron comentarios que recibió.