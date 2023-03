Si ya tienes tu tarjeta del Banco del Bienestar, 'abuelitos' necesitan esto para cobrar la pensión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde el pasado mes de noviembre, la Secretaría de Bienestar ha entregado de manera paulatina, las nuevas tarjetas emitidas por el Banco del Bienestar a los adultos de 65 años en adelante que ya estén afiliados al programa de la Pensión Universal, por lo que ahora ya se deberá hacer el cobro del recurso en cualquiera de las sucursales de esta institución financiera aunque hay que hacer mención que solo la primera vez es necesario llevar algunos documentos.

Con el cambio de las tarjetas, muchos de los beneficiaros se han preguntado qué sucederá con las cuentas que se había registrado para recibir el recurso. Cabe destacar que al principio de la actual administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador, muchos beneficiarios cuentan con tarjetas emitidas por Banco Azteca o CitiBanamex; no obstante, se ha ido entregando la nueva tarjeta que se activa de manera automática. Si ya cuentas con ella, esta es la forma en la que se pagará el segundo bimestre del 2023.

Ilustrativa

Documentos a llevar

Algunos beneficiarios recibieron el recurso del bimestre enero-febrero en las cuentas que ya estaban dadas de alta al inicio de la afiliación al programa, es decir, recibieron el pago en el transcurso en que también se les entregó la nueva tarjeta del Banco del Bienestar. Al ya contar con el plástico nuevo, es necesario que solo por primera vez, el retiro de efectivo se haga en ventanilla, para lo que será necesario formarse el día correspondiente con base al calendario difundido por la dependencia. Esto será lo que se deberá presentar:

Tarjeta del Bienestar actual

Identificación oficial con fotografía (INE)

Copia de la identificando oficial

En caso de no contar con estos documentos, no se podrá acceder al recurso ya depositado en la nueva tarjeta. Para saber si ya cayó el pago de cuatro mil 800 pesos del bimestre marzo-abril, también se puede llamar al teléfono 800 900 2000 y será necesario contar con los 16 dígitos de la tarjeta más el año de nacimiento del adulto mayor que forma parte del programa.

¿Qué hacer si no está el pago?

Si los beneficiarios no han visto reflejado el pago de la Pensión para Adultos Mayores en la nueva tarjeta del Bienestar, se recomienda revisar en la cuenta anterior, es decir en la de Banco Azteca o CitiBanamex si el depósito se hizo por ese medio. Al tratarse de fechas muy próximas tras la entrega de los nuevos plásticos, es probable que el sistema no haya dado de baja tal pago recurrente. En caso de suceder así, se trataría de la última vez que el recurso se entregue a través de otra institución y no la del Gobierno de México, por lo que al siguiente pago, se deberá acudir a ventanillas con la documentación indicada anteriormente.

Ilustrativa

Calendario de pagos

Debido a que son millones los adultos mayores que forman parte del programa, la Secretaría de Bienestar informó que para el pago del segundo bimestre del 2023, este se enterará con base a la inicial del apellido paterno, por lo que si no se ha llegado el día indicado en el calendario, la sugerencia es esperar y evitar exponerse tanto a hacer una fila larga como a sufrir un golpe de calor por la espera en las inmediaciones de la sucursal. El Banco del Bienestar opera desde las 09:00 y hasta las 14:30 horas.

Jueves 2 de marzo: A y B

Viernes 3 de marzo: C

Lunes 6 de marzo: D, E y F

Martes 7 de marzo: G

Miércoles 8 de marzo: H, I, J, K y L

Jueves 9 de marzo: M

Viernes 10 de marzo: N, Ñ, O, P y Q

Lunes 13 de marzo: R

Martes 14 de marzo: S, T, y U

Miércoles 15 de marzo: V, W, Y, Z y Z

Foto: Twitter

A modo de remate, se recuerda que el saldo de la Pensión de Bienestar para adultos mayores se puede revisar también en la aplicación móvil disponible en App Store y Google Play. Al descargarla, se pedirá ingresar estos datos y con ello, se sabrá no solo el dinero disponible, sino también las sucursales más cercanas para poder hacer el retiro de efectivo. Los beneficiarios del Estado de México y Coahuila recibirán en este mes el pago doble debido a la veda electoral por las elecciones en dichas entidades. Solo para ellos, el siguiente pago será hasta los primeros días de junio con base la calendario que para entonces definirá la dependencia.

Ingresa a la app del Banco del Bienestar Ingresa tu número celular Teclea los 16 dígitos de tu tarjeta Teclea el NIP que usas para el cajero (viene también en el sobre donde te entregaron la nueva tarjeta) Crea una contraseña Ingresa tus datos de nueva cuenta para acceder

Fuente: Tribuna