PRI 'corre' a Osorio Chong como coordinador de la bancada en el Senado; cercano a 'Alito' Moreno asume

Ciudad de México.- Luego de haber llamado a una reunión extraordinaria, los senadores de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tomaron la decisión de quitar como coordinador del partido en el Senado de la República a Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación quien a la vez ha mantenido roces con el dirigente nacional del partido, Alejandro 'Alito' Moreno.

Cabe recordar que desde la noche del martes 21 de marzo, los senadores del partido tricolor difundieron una misiva donde citaron a una reunión extraordinaria con el objetivo de tratar "asuntos urgentes" en punto de las 18:00 horas del miércoles 22 del mes en curso, reunión que se adelantó, era para quitar a Osorio Chong como coordinador de los senadores y poner en su lugar a Manuel Añorve, senador que además es aliado del dirigente nacional del PRI a quien el extitular de Segob señaló por quererse "adueñar" del partido.

Luego de haber sido destituido, Osorio Chong ofreció una conferencia de prensa en donde confirmó que ya no tenía el puesto antes descrito pero no por ello renunciaría a ser parte de la bancada del PRI, algo por lo que además insistió en que no le daría el gusto al partido de abandonar sus filas. Del mismo modo, responsabilizó a Moreno Cárdenas de esta maniobra que de inmediato fue motivo de pronunciamiento de otros miembros del partido.

"Yo soy la voz de millones de priistas enojados con este personaje que le ha hecho tanto daño al partido, que ha perdido todas las elecciones, que no ha dado respuesta y que lo único que ha hecho es presionar para quedarse con todas las facultades de la dirigencia".

En el mensaje a medios que ofreció, Osorio Chong además dejó claro que tras utilizar a Añorve, 'Alito' busca quedarse con el partido "mucho tiempo más", al tiempo que recordó que en el pasado, los exmandatarios que forman parte del PRI ya lo habano confrontado y fue en ese momento que el dirigente nacional de este partido político aseguró que se retiraría en el año en curso; sin embargo, busca extender su mandato hasta el 2024.

"('Alito' Moreno) les va a fallar, va a traicionar, miente, miente y miente", sentenció.

De manera inmediata, Manuel Añorve asumió al cargo e incluso, durante su mensaje reconoció el trabajo de Miguel Ángel Osorio Chong como coordinador de los senadores. "Él cumplió en tiempo y forma. Mi coordinadión es legitima, y esto es una mayoría, es el derecho de las mayorías a establecer una asamblea general, donde se cumplió con todo el proceso que marca el reglamento", dijo ante los senadores priístas que lo asignaron.

Rosario Robles opina

La exsecretaria de Desarrollo Social durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles Berlanga, calificó como "brutal" el hecho de haber quitado a Osorio Chong como coordinador de los senadores priístas en la Cámara Alta, miembros del partido a los que reprochó haberse prestado para estos movimientos orquestados por su dirigente nacional.

"Es brutal. Un dirigente que divide y excluye cuando más se necesita la unidad. El senador @osoriochong es mucho más que un puesto. Acaba de demostrar que nada es más importante que la dignidad. Él sabe que el desafío es otro y es enorme: recuperar la patria".

