Golpe a la 4T: Jaime Bonilla se anticipa a expulsión y renuncia a Morena; confirma que se pasa al PT

La Paz, Baja California.- Uno de los personajes más controversiales de la política mexicana es Jaime Bonilla, senador y exgobernador de Baja California quien hasta hace unas horas formaba parte de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena). El antes mencionado en mayo del 2022 fue señalado por presuntamente ser egresado de la carrera de Ingeniería Industrial por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) pese a no haberse pasado por las aulas, y previo a ello se dijo, tenía contratos con la empresa Next Energy; ahora se anticipo a ser expulsado del partido guinda y ahora forma parte del Partido del Trabajo (PT).

Mediante las redes sociales, Bonilla Valdez compartió un comunicado de prensa, al tiempo que agradeció al partido político haberlo invitado a formar parte de sus filas, algo por lo que aseveró, seguirá trabajando a favor de Baja California como asegura "lo ha estado haciendo". Cabe destacar que en días previos se dijo, el exmandatario estatal estaba a un paso de iniciar un proceso interno por violencia de género y por ende, se valoraría su militancia dentro de Morena, partido creado por Andrés Manuel López Obrador.

"Nos congratulamos de su incorporación a los trabajos del PT en Baja California, seguros de que, en unidad con los liderazgos petistas que han venido realizando una excelente labor en favor de los bajacalifornianos, se fortalecerá el proyecto de transformación que ha iniciado su camino con nuestro presidente López Obrador".

Las investigaciones que presuntamente estaban por iniciar contra el senador fueron por las declaraciones que hizo contra Marina del Pilar Ávila Olmeda en agosto del 2022, donde remarcó que hubo un "arreglo previo entre los cárteles" y la antes mencionada, ya que insistía el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) le haba reclamado a la mandataria haber violado el acuerdo al que había llegado con los miembros del grupo criminal.

Durante un encuentro con medios de comunicación en el citado mes, el senador se encargó de hacer responsable a la mandataria por la ola de violencia que azota a Baja California remarcando que durante su gestión como mandatario estatal no habían pasado eventos de está índole. "En mi Gobierno jamás pasó eso, es inaceptable en un Estado de Derecho que existan estas situaciones, eso lo único que les dice a ustedes es que hubo arreglos que no se cumplieron, esa es la realidad y no debes de meterte en ese tipo de cosas”, dijo en aquél entonces.

Por estas declaraciones, Mario Delgado, dirigente nacional del partido para el cual el senador militaba, condenó el ataque contra la mandataria e incluso el asunto llegó hasta el mandatario federal quien no se pronunció de manera profunda por el caso. Ahora, el comunicado emitido por el PT insiste en remarcar que luego de conocer su trayectoria, Jaime Bonilla ayudará al partido a fortalecer la lucha y cercanía con el pueblo de cara a los comicios del 2024.

"La decisión es tomada tras valorar y reconocer el trabajo realizado por el exgobernador, quien tuvo un gran desempeño al frente del primer gobierno emanado de la Cuarta Transformación en dicha entidad".

Por este cambio, Pedro Vázquez, diputado federal del PT remarcó que el senador se mantiene dentro del Movimiento de la denominada Cuarta Transformación al recordar que cuando Bonilla Valdez fue electo como diputado federal, no lo hizo bajo las siglas de Morena sino del partido que hoy le da la bienvenida. Por el momento, Morena o AMLO no se han pronunciado por este cambio de bancada.

