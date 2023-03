Previo a su viaje a Guadalajara, Sheinbaum arremete contra Santiago Taboada; en la 'perla' la reciben así

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo se encuentra este sábado 25 de marzo de gira por Guadalajara donde presumió haber sido recibida por la ciudadanía con mariachis, fotos y abrazo de quienes reconocen su esfuerzo como mandataria; sin embargo, antes de su arribo a la 'Perla Tapatía', lanzó un fuerte mensaje contra el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada por el denominado 'Cartel Inmobiliario'.

Taboada, político mexicano que forma parte de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), ha reiterado en diversas ocasiones que tanto la mandataria capitalina como la Fiscalía General de Justicia de la CDMX mantienen una persecución política en su contra especialmente luego de haber manifestado su intensión por contender a las elecciones del 2024 con el fin de suceder a la 'corcholata' de Morena, lo que llevó a Sheinbaum Pardo a insistir en que lo que debería hacer es aclarar la corrupción que hay detrás del citado cartel.

"Lo que él tiene que explicar es la corrupción inmobiliaria en la Benito Juárez, porque él, más allá de su persona, o sea lo que está diciendo es que hay una persecución política, que es absolutamente falso", aseveró la mandataria.

El Cártel Inmobiliario, detectado en la alcaldía cenit Juárez, ha sido motivo de investigación por parte de las autoridades capitalinas ya que presuntamente se beneficiaron personalidades y empresas con la construcción de edificios que, pese a no contar con materiales de calidad ni los permisos correspondientes, se edificaron afectando a la ciudadanía. Por ello, la jefa de Gobierno insistió en que el alcalde deberá enfocarse en explicar el motivo por el que existen edificios con pisos de más.

Bajo esta tónica, la mandataria insistió en que la Fiscalía de la CDMX, encabezada por Ernestina Godoy, no tiene este proceso con fines políticos como el alcalde ha manifestado, por el contrario, en conferencia de prensa la jefa de Gobierno insistió en que el alcalde "se escuda haciendo esto como un tema político. No, no es un tema político, es un tema penal, y es un tema de afectación a la ciudadanía y a la ciudad".

Con el fin de protegerse de esta investigación Taboada adelantó que ya había presentado un juicio de amparo ante el juzgado Segundo de Distrito con el fin de reclamar el motivo por el cual se obtuvieron sus datos bancarios, mismos que después confirmaría la autoridad capitalina. Este discurso lo ha llevado a insistir en que es perseguido político aunque la mandataria lo haya aclarado.

Finalmente, la jefa de Gobierno se encuentra de visita en Guadalajara donde además de haber sido recibida por el padre del corredor de la Fórmula 1, Sergio 'Checo' Pérez, el diputado de Morena, Antonio Pérez Garibay, se sabe que se reunió con Enrique Alfaro, gobernador de la entidad y con empresarios tequileros a quienes ofrecerá una conferencia de prensa auditorio Salvador Allende del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.

