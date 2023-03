Samuel García hace un 'homenaje' a Enrique Peña Nieto; Internautas lo tunden por su forma de hablar inglés

Monterrey, Nuevo León.- El gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, participó el pasado sábado 24 de marzo en la Conferencia del Agua en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, donde abordó la manera en la cual su administración afronta el problema de la falta del vital líquido, al tiempo de exponer también lo que se hace en materia hídrica para conseguir que el agua no falte; sin embargo, en lugar de haber recibido ovaciones por su discurso, fue blanco de criticas por su manera de pronunciar el inglés.

Cabe destacar que en repetidas ocasiones, el mandatario estatal quien forma parte de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), ha hecho énfasis en que cuenta con un amplio conocimiento del idioma, incluso esto lo llevó a cerrar tratos con el empresario sudafricano Elon Musk quien anunció hace un par de semanas que se instalaría una Gigafactoría de Tesla muy cerca de la capital regiomontana, anuncio que dicho sea de paso, dio durante el Investor Day 2023 en Texas al cual el gobernador fue invitado.

Foto: Twitter

No obstante, pese a tener un buen manejo del idioma oficial de Estados Unidos, internautas señalaron que su pronunciación no fue la mejor, tanto que recordaron los discursos que solía hacer el exmandatario federal Enrique Peña Nieto en el mismo idioma y que en varias ocasiones le hizo ponerse más nervioso al equivocarse en palabras como infrastructure, priority o development, por mencionar algunos.

Durante su discurso en 'La gran manzana' informó que su administración había iniciado recientemente un proyecto para garantizar el suministro de agua para los ciudadanos; no obstante, su pronunciación con "acento mexicano" lo convirtió en criticas pues se hizo énfasis en que, para poder representar a México en otros países, no solo es importante darse a entender, sino que además debe haber un manejo mejor de la pronunciación que la que él había demostrado en tal conferencia.

Aunque algunos internautas se burlaron de su manera de hablar otro idioma, otros reconocieron que su manera de expresarse es mucho mejor que la de otros políticos o incluso del mandatario federal, pues en el caso del gobernador de Nuevo Léon, no requirió de un intérprete y participó de una manera muy desenvuelta con los miembros de este evento.

"Me encanta burlarme de Samuel García, pero no habla mal el inglés, sí, su acento no es perfecto, pero es parte de que no es su lengua natal", fue un comentario que recibió.