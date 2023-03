¿Se te olvidó pagar? Este es el tiempo que tienes antes que CFE te corte el servicio de luz en tu hogar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El servicio postal entrega cada bimestre la factura emitida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en cada domicilio de la República mexicana, documento donde se indica a cuánto asciende la cantidad a pagar por el consumo de luz en los hogares mexicanos, mismo que se deberá cubrir antes de la fecha límite que se estipula, de lo contrario, además de cortarnos el servicio, se acumulará una multa por pago tardío.

Si bien ya te habíamos contado que CFE te puede imponer una multa por tener un 'diablito' en tu medidor, el hecho de no pagar el servicio también representa que acumules una multa más intereses por no cubrir con este rubro además de los gastos por reconexión del servicio. No obstante, la empresa sabe que por diversas razones los pagos se pueden retrasar lo que permite que tengamos un tiempo 'extra' para ponernos al día y ser responsables en el pago.

Foto: Ilustrativa

En caso de que ya se haya pasado tu fecha límite de pago, deberás tener en cuneta que CFE te puede cobrar no solo el saldo pendiente, sino que si eres de los que ya no tienen servicio porque los trabajadores acudieron a cortarlo, el costo se recesión es de 58 pesos mensuales, mismos que se considerarán por el tiempo que tardaste en no estar al día en tus pagos. El pago bimestral por reconexión será de 80 pesos y 91 pesos si es mensual o bimestral. La CFE te indicará lo que deberas pagar.

Cuanto ya te hayas puesto al corriente, la empresa enviará a trabajadores para reconectar el servicio pero en ocasiones puede tardar hasta tres días si se trata de un domicilio ubicado en un área rural. Si es que te lo preguntas, a continuación te diremos cuál es el plazo máximo para que evites el corte de este suministro y por ende también evites realizar el pago extra porque te vuelvan a hacer la conexión adecuada.

De acuerdo con lo expuesto por CFE, los usuarios cuentan con solamente 15 días posteriores al corte para que se pueda evitar pagar la reconexión, periodo que es más común para los clientes que estén corrientes en sus pagos anteriores pues de lo contrario aquellos que ya tengan más tiempo sin pagar se les cortará el servicio de manera inmediata y en este caso se deberá llegar a un convenio de pago con los trabajadores.

Foto: Ilustrativa

En caso de no recibir los recibos de manera puntual, se puede hacer un reporte llamando al 071 o bien, a través de la aplicación de Comisión Federal de Electricidad donde se cuenta con la opción de recibir la factura vía correo electrónico, lo que también ayudará a estar al pendiente de los pagos y evitar inconvenientes que lleven a un corte del servicio.

Fuente: Tribuna