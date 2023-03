Un día sin mujeres: ¿Te pueden descontar si faltaste a tu trabajo? Te contamos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El Día Internacional de la Mujer se conmemoró el pasado miércoles 8 de marzo y por esta fecha, en cientos de ciudades del mundo se llevaron a cabo movilizaciones sociales donde féminas salieron a las calles a exigir igualdad de derechos y más seguridad; no obstante, las manifestaciones no pararon ahí ya que para este 9 de marzo del 2023 se lanzó la convocatoria denominada 'Un día sin mujeres'.

Este evento social lleva algunos años poniéndose en práctica y básicamente consiste en que las mujeres que desempeñan una profesión u oficio se ausenten de las mismas como una forma de remarcar la importancia del sector en la población. Cabe destacar que este paro es solo a nivel nacional, es decir, en México y aunque algunas personas sí se ausentaron para atender a este llamado, la presunta es si te pueden descontar el día y con ello, afectar tu economía personal.

La convocatoria que también se llevó a cabo bajo el nombre de 'Un día sin nosotras' o 'El nueve nadie se mueve' busca plantear la urgencia de poner en marcha soluciones por las cientos de mujeres desaparecidas; no obstante la cuestión es saber si te pueden despedir o descontar si participas. Para saber a más detalle, la Ley Federal del Trabajo (LFT) en su artículo 47 hace énfasis sobre el hecho de sí haber despido justificado siempre y cuando el o la trabajadora acumulen tes ausencias sin permiso en un lapso de 30 días.

Si eres de las que hoy se ausentó por la convocatoria, entonces no pueden rescindir tu contrato a menos que tengas más faltas en el periodo antes señalado. Si tu empresa se sumó a este paro nacional, no debe haber ni despidos o descuentos pero para ello la trabajadora debió haber avisado que sería parte este movimiento. Si en tu trabajo no se sumaron a esto y aún así decidiste ausentarte, quizá solo haya el reporte de una falta injustificada que, por ende, involucra sanción económica pues no es un día de asueto.

En caso de tener dudas, lo más recomendable es pedir orientación gratuita ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), la cual se puede hacer vía telefónica al 800 911 7877 en un horario de lunes a viernes desde las 08:00 y hasta las 18:00 horas o bien, enviando un correo electrónico a orientacionprofedet@stps.gob.mx. Recuerda que no deben condicionarte a nada en tu trabajo y, en caso de ser así, también puedes poner la denuncia ante la dependencia.

