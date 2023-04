(VIDEO) Justo en la flor de la juventud: Sandra Cuevas se 'ofende' porque en entrevista la llaman "señora"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reciente pelea entre miembros del Gobierno de la CDMX y la alcaldía Cuauhtémoc en el parque Giordano Bruno sigue siendo tema de conversación, pues el área en cuestión presuntamente está siendo remodelada bajo la instrucción de la alcaldesa Sandra Cuevas Nieves; sin embargo, la administración de Claudia Sheinbaum Pardo ha mencionado que no se cuentan con los permisos para ello llevando a internautas a señalar que en realidad lo que la funcionará pública buscaba era desalojar a migrantes centroamericanos, la mayoría de ellos procedentes de Haití, quienes se sabe, pernoctaban en el área pública.

En el marco en que la trifulca había llamado la atención de la ciudadanía, la periodista Adriana Pérez Cañedo mantuvo la noche del pasado jueves 13 de abril una entrevista vía telefónica con la alcaldesa quien en lugar de poder explicar de qué iba esta remodelación, al final terminó cortando la llamada pues se ofendió cuando la comunicadora en repetidas ocasiones la llamó "señora", lo que para ella fue un insulto claro.

La entrevista basta remarcar, se realizó dentro de la señale de Enfoque Noticias, mismo donde buscada depender 'a capa y espada' las remodelaciones en la vía pública y claro, arremeter d nueva cuneta contra el Gobierno de Sheinbaum Pardo con quien se sabe, ha tenido roces en el pasado; no obstante, el calificativo usado por la periodista fue motivo para que ella le remarcara que en ningún momento le había faltado al respecto para que se refiriera a su persona de esta manera.

"Yo creo que le estoy hablando con mucho respeto, no tiene que dirigirse conmigo de esa forma. Me llama usted señora, me está usted interrumpiendo. Me hace una invitación para yo hablar y usted me habla de una forma grosera", decía molesta la alcaldesa.

Antes de arremeter en contra de Pérez Cañedo, la periodista trataba de formular preguntas que permitieran abordar el tema del parque ubicado en la colonia Juárez. Pese a decir firmemente "Déjeme hablar ahora a mí ¿qué le parece?", Sandra Cuevas se mantenía muy molesta porque, dado que no es una mujer casada o con hijos, para ella en realidad era un insulto que se refiriera de esta forma más en un espacio público.

"Vaya, qué carácter señora. Yo la estoy buscando a usted para hacerle algunas preguntas, si no las quiere contestar mejor no me hubiera tomado la llamada".

Ante la negativa de la militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a mantener el dialogo que supone una entrevista, Cuevas Nieves solo se remitió a señalar su molestia por el calificativo, tanto que una vez que dejaba clara su postura, terminó por dar por terminada la entrevista sin llegar al objetivo que era hablar sobre temas que le competen a la ciudadanía y claro, el trato que recibieron los migrantes, en especial cuando la demarcación está a días de inaugurar una casa enfocada a dar atención a los migrantes que por diversas razones, quedan varados en la urbe.

"A mi no me gusta confrontarme, no me gusta perder el tiempo en este tipo de situaciones…yo le agradezco su tiempo y su espacio y le pido que cuando se dirija hacia mí sea con respeto porque yo la respeto a usted", dijo.

La pelea de inmediato llamó la atención de los internautas quienes arremetieron en contra de la alcaldesa. Algunos incluso señalaron que se valió de este conflicto para evadir la problemática real que era lo sucedido en el parque Giordano Bruno, especialmente porque el Gobierno capitalino había señalado que la administración de la demarcación había violado la ley al colocar tapidales en las inmediaciones del mismo.

Fuente: Tribuna