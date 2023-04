De la Selección a la Jefatura de Gobierno: Cuauhtémoc Blanco 'se apunta' para suceder a Claudia Sheinbaum

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A menos de dos años de las elecciones del 2024, mismas donde no solo se elegirá al siguiente presidente de México sino que además se buscará al relevo de Claudia Sheinbaum Pardo, actual jefa de Gobierno de la CDMX, ha habido nombres de la política mexicana que quizá buscarán figurar en la boleta electoral; sin embargo, recientemente se develó un político más que además resaltó, si no consigue el puesto, entonces tiene otros planes. Nos referimos a Cuauhtémoc Blanco.

El actual gobernador del estado de Morelos, es trascendente también por haber iniciado su carrera como futbolista profesional, especialmente por haber sido parte del Club América, uno de los equipos más populares del país y con ello, figuró dentro de la Selección Nacional llevándolo a inmortalizar la popular 'Cuauhtemiña' empleada durante un Mundial de Fútbol. Fue tal su popularidad que esto lo llevó a ganarse el favor de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral y con ello, ser el único gobernador del Partido Encuentro Social (PES) que ya no tiene registro.

Si bien el mandato de Cuauhtémoc Blanco también está por llegar a su fin, el exnovio de la conductora de Televisa, Galilea Montijo, reconoció que su paso por la política mexicana le ha dado ambiciones de seguir gobernando. Primero basta recordar, fungió como alcalde de la capital morelense y de ahí saltó al Gobierno estatal. A decir del exjugador, al contar con el aval de Andrés Manuel López Obrador, buscará ser jefe de Gobierno de la capital o incluso senador para con ello seguir siendo funcionario público.

"Como lo ha dicho el presidente: te vas a encuestas, y si ganas, tienes que dejar el cargo para poder aspirar a otro cargo. Entonces, cuando se den los tiempos tendré que pedir licencia", mencionó Blanco.

Durante una visita al municipio de Cuautla, el gobernador del Estado de Morelos informó que su intención no es la de ser alcalde de Cuauhtémoc como también se había especulado; sin embargo, también insistió en que de no poder ser jefe de Gobierno de la capital mexicana, entonces su carrera política se habría acabado ya que buscará retornar al deporte, no como jugador profesional pero sí como entrenador.

Delante de la prensa que cuestionada al exseleccinado nacional, Cuauhtémoc Blanco reconoció que en repetidas ocasiones haba dejado ver la posibilidad de renunciar a la política y en ese caso, buscar u cargo dentro de las 'Águilas del América', equipo de Coapa para el que más partidos jugó e incluso, si es posible, también buscará estar en la Selección Nacional como entrenador.

"Ya se los he dicho muchas veces que no me obsesiono como hay muchos políticos. Si se da allá en la Ciudad de México, qué bueno, y si no me regresaré al futbol a ser entrenador de algún equipo, después del América y después de la Selección", remarcó.

Aunque es muy pronto para perfilar al los posibles sucesores de Claudia Sheinbaum Pardo, algunos de los favoritos para la candidatura tan solo de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) son, la secretaria de Seguridad Publica y Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez o incluso el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) Omar Gracía Harfuch quien ha insistido en que no es su interés suceder a la presidenciable.

Por el Partido Acción Nacional (PAN), el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada ha manifestado interés en ser Jefe de Gobierno, al igual que Sandra Cuevas Nieves, actual alcaldesa de Cuauhtémoc por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) quien pese a haber dejado claro que una vez que concluya su mandato se alejará de la función pública, solo lo ha mencionado una vez, lo que llevó a los ciudadanos a destacar que quizá sí buscará ser la titular del Gobierno capitalino especialmente por los roces que ha mantenido con la actual mandataria.

