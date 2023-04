Internautas tunden a Samuel Garcia por presumir avances de su Gobierno; Mundial 2026 tendrá 4 partidos en la 'Sultana'

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- La tarde del pasado viernes 14 de abril, el gobernador del Estado de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, compartió con sus millones de seguidores una foto del recuerdo en la cual se le ve a la edad de nueve años estar en el campo del Estadio de Tigres entrevistando a uno de los jugadores, instantánea con la cual el político del Movimiento Ciudadano (MC) comenzó a enlistar los logros que ha tenido a lo largo de su administración durante el año que lleva en el cargo.

Si bien con esta imagen lo único que buscaba era tener interacción con sus seguidores, internautas resaltaron que en lugar de estar valiéndose de lo que ya ha hecho en la entidad que encabeza, ahora trabaje por la seguridad no sólo de las mujeres sino de los regiomontanos en general. No obstante, otros comentarios celebraron que su faceta de reportero haya sido breve y en lugar de ello incursionara en la política, pues manifestaron fue gracias a ello que ha llevado logros a la denominada 'Sultana del Norte'.

"Que cuides a las mujeres de tu Estado", "Que se te quite lo mamón y aire limpio" o "Un programa integral para el manejo de osos", algunas de las respuestas que recibió a su publicación.

A pesar de qué el gobernador no respondió a ninguno de las críticas que recibió, Samuel García adelantó que el Mundial del 2026 que México tiene programado y el cual se va a compartir con recintos deportivos en Estados Unidos y Canadá, ha contemplado que el Estadio BBVA mismo donde juegan los Rayados de Monterrey podría ser sede de por lo menos cuatro partidos de la Copa del Mundo.

"Nuevo León está listo para ser sede de la Copa del Mundo FIFA 2026 en el estadio Rayados BBVA. Turbo a los proyectos de movilidad, parques y corredores verdes. Tendremos muchos extranjeros, equipos, jugadores y los mejores Fan Fest ¿qué opinas?", escribo en redes.

Desde que se confirmó la llegada de la gigafactoría de la empresa Tesla propiedad del empresario sudamericano Elon Musk, el político mexicano ha resaltado que la entidad que encabeza tiene todo para convertirse en un referente no sólo de eventos sino de inversión extranjera, discurso que ha manejado no sólo en los eventos donde habla ante la prensa sino también en las redes sociales, por lo cual internautas se han enfocado en recriminarle el hecho de seguir enalteciendo lo que ella es sabido por el país entero y no ocuparse por continuar mejorando sobre todo el aspecto de la seguridad.

Desde que los representantes de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por sus siglas en inglés) confirmaron lo que México Canadá y Estados Unidos serían sede del Mundial 2026, las autoridades mexicanas resultaron que el Estadio BBVA sería una de las sedes para los partidos de este importante evento; otros de los inmuebles considerados para ello son el Estadio Azteca ubicado en la Ciudad de México y el Estadio Akron situado en el Estado de Jalisco.

Por este hecho la FIFA adelanto que cerca de 5.5 millones de aficionados serán partícipes del siguiente mundial, por lo cual se espera una gran presencia de aficionados internacionales en las tres ciudades más grandes que tiene México. En el caso de Nuevo León, Samuel García no ha dado detalles respecto a la seguridad que se desplegará en la entidad ya que su administración está programada para terminar en 2027.

