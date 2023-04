Elecciones 2023: Tras debate entre Alejandra del Moral y Delfina Gómez; ataques 'roban' la atención

Comparta este artículo

Toluca, Estado de México.- La noche del jueves 20 de abril del presente año, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), llevó a cabo el primer debate entre las aspirantes al Gobierno del Estado de México, Alejandra del Moral de la alianza 'Va por el Estado de México' y Delfina Gómez Álvarez de la coalición 'Juntos Haremos Historia'. Si bien ambas políticas aseguraron haber ganado el primer encuentro, internautas señalaron que una de ellas faltó a su promesa de no atacar a su contrincante.

Cabe destacar que tras efectuarse las elecciones del próximo 4 de junio, una de las dos se convertirá en la primer mujer en gobernar el Estado de México, administración que durará seis años y por lo que ambas buscan hacer un cambio en la entidad. Por ello, el objetivo principal de los debates es además de abordar cuál sería el proyecto de cada una en caso de ganar los comicios, enlistar las propuestas y compromisos que tienen a favor de los residentes en general. No obstante, además de las respuestas que cada una dio, los ataques directos son lo que más ha llamado la atención.

La abanderada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandra del Moral, había adelantado en la época de la precambapa que, al ser dos las mujeres que aspiran suceder a Alfredo del Mazo, su objetivo era el de no lanzar ataques, sino comparar propuestas. No obstante, luego del primer bloque de este evento, comenzó a atacar a la oposición faltando al tema de la sonoridad que había adelantado antes.

"Tú representas la corrupción. ¿Con qué calidad moral puedes hablar de corrupción?", señaló de manera directa.

Al tener la palabra, la abanderada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), respondió "Es hora de decir adiós al PRI", frase con la que remarcó que con base a lo expuesto en las encuestas, ella es quien está a la cabeza y por ello, buscará seguir con el modelo de Gobierno impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Incluso, internautas señalaron que pese a los ataques de su contrincante, no se enganchó a los mismos y se mantuvo firme en responder a la oradora, la periodista Ana Paula Ordorica quien también ha sido tildada en plataformas digitales de favorecer a Del Moral pese a que debía tener una postura neutral.

"Es la oportunidad de que gobernemos uno de nosotros (…) Vengo a pedirles que me ayuden a que el PRI ya se vaya de aquí", dijo tajante Delfina Gómez al ataque hecho por Del Moral.

En el caso de la exsecretaria de Educación Pública (SEP), se trata de su segunda campaña para ser gobernadora del Estado de México. La primera fue la que encaró con Alfredo del Mazo a quien busca suceder. Debido a que se trata de un segundo intento, la candidata del PRI no dudó en decir ante los medios: "Delfina, te voy a decir lo que se dice en las calles, en las colonias, en los mercados: ya perdiste una vez y vas a volver a perder".

Los bloques avanzaban y con ello las preguntas también; sin embargo, al ser originaria del municipio de Texcoco, Del Moral le encordó a Delfina el tema de la presunta retención de un porcentaje del salario a los trabajadores de la administración de dicho municipio, desatando polémica pues la moderadora retomó en tema en una pregunta. "No hay peor acto de corrupción que robarle su dinero a los trabajadores", recriminó Alejandra del Moral.

"Qué bueno que me das la oportunidad de aclararlo. Efectivamente se ha dicho mucha mentira, se han estado increpando muchas situaciones acerca de mi persona. Y yo lo único que quiero aclarar es que la gente que me conoce, los ciudadanos que me conocen, mi familia que me conoce y mis amigos que me conocen saben quién es Delfina Gómez…", defendió la morenista.

Al haber intervenciones de Orodirca en el aspecto de periodista y no de moderadora, internautas reprocharon que estuviera a favor de los ataques a la exsecretaria de Gobernación quien estuvo cobijada de los invitados que la acompañaron en el recinto donde el primero de los dos debates organizados por el IEEM se llevó a cabo. Aquellos que estaban a favor de Gómez Álvarez, abuchearon o aplaudieron, según era el caso.

"La candidata del PRI se ha pasado todo el debate atacando, calumniando, ¿y saben qué? La entiendo. Entiendo su desesperación: está 20 puntos abajo en todas las encuestas. Y no debe ser nada fácil saber que será la responsable de entregar el gobierno del Estado de México al pueblo del Estado de México después de 100 años. Se acabó la corrupción del PRI y quien se va a encargar no es una sino toda la ciudadanía", dijo Gómez Álvarez.

Encuesta da el gane a Delfina Gómez durante el primer debate ante el IEEM

Antes de terminar con el debate donde se abordaron temas relacionados con la seguridad, violencia de género, mantenimiento de los programas sociales, como es el caso del denominado Salario Rosa, Alejandra del Moral aseguró que lo primero que haría en caso de ser la próxima gobernadora del Estado de México sería apoyar a los pueblos originarios, lo que permitió que su contrincante, es decir la abanderada de Morena, lamentara que los políticos como ella vean a las comunidades indígenas como un trampolín para ganarse al electorado. Bajo esta tónica, pidió respeto a las comunidades a quien dijo sí se apoyaría, pero no con el fin de promover el asistencialismo.

"No debería darnos risa, nos debería dar vergüenza. Porque nuestros pueblos originarios merecen respeto. Y fíjate que eso es lo que duele que habla uno de pueblos originarios y parece que está uno hablando de otro mundo cuando están aquí y existe. Y eso sí me enfada y les pido respeto para esa gente porque ustedes los han utilizado".

